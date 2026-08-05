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Культура и шоу-бизнес

"Откуда такие деньги?": набор украшений Ерке Есмахан за 193 млн тенге вызвал бурную реакцию

певица Ерке Есмахан, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 14:46 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанский стилист и байер Жансая Амиршарипкызы детально оценила роскошный ювелирный набор певицы Ерке Есмахан, в котором 41-летняя артистка предстала на обложке своего нового альбома. Стоимость шокировала казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Instagram-Stories Ерке объяснила, почему для обложки нового альбома остановила свой выбор на украшениях от знаменитого британского ювелирного дома класса люкс Graff.

"Песни и видеоклипы в моем альбоме – для вас и для моей истории. А главную фотографию альбома мне хотелось сделать запоминающейся – с красивым украшением", – написала Есмахан 4 августа 2026 года.

Instagram-Stories Ерке Есмахан, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 14:46

Фото: Instagram/erke_esmahan

Отметим, что роскошный набор Ерке Есмахан, выполненный из белого золота с бриллиантами, включает в себя ожерелье, серьги и браслет.

По словам Жансаи Амиршарипкызы, украшения выполнены из белого золота 750 пробы. Также байер назвала стоимость каждого изделия:

  • Серьги со вставками весом 2,5 карата – около 13 млн тенге.
  • Браслет со вставками весом 11,5 карата – 65 млн тенге.
  • Ожерелье со вставками весом 23 карата, инкрустированное 277 натуральными бриллиантами – 115 млн тенге.

"Общая стоимость – 193 млн тенге", – заключила стилист.

Некоторые подписчицы Амиршарипкызы, мягко говоря, были шокированы стоимостью украшений Есмахан. Но большинство из них порадовались за Ерке и отметили, что певица достойна таких роскошных наборов и даже большего. Также они выразили надежду, что и у них когда-нибудь появится возможность носить такие изделия:

  • "Оказывается, один коттедж на шею повесила".
  • "Понравилось, дай Аллах, и нам когда-нибудь такое носить".
  • "Дорогая Ерке, подари мне свой браслет, чтобы я избавилась от бедности".
  • "Пусть всем девушкам и женщинам будет суждено носить такие украшения".
  • "Сижу смеюсь, а то говорят: "Если будешь смеяться, и на твою голову такое придет".
  • "Пусть каждой девушке выпадет возможность носить красивые украшения по такой цене".
  • "Если я скажу: "Наверное, для съемки взяла по бартеру", вы ведь ругать меня будете, да?"
  • "Откуда у обычных певиц такие деньги? Я бы поняла, если бы это были всемирно известные певицы".
  • "Нет, меня больше всего удивляет другое: откуда вообще берутся такие деньги, чтобы это купить? В голове не укладывается".
  • "Завтра надену такую бижутерию, сфотографируюсь, а потом еще заставлю кого-нибудь вот так говорить обо мне. Все ведь поверят".
  • "Аллах справедлив, и богатство тоже дает Аллах! Значит, Ерке действительно этого достойна! Пусть Аллах позволит Ерке носить еще более красивые, дорогие и особенные украшения!"

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19 июля 2026 года Ерке Есмахан, наконец, раскрыла новость, которую тщательно скрывала на протяжении нескольких дней. Она объявила о возвращении на сцену после 3-летнего декрета. Артистка подчеркнула, что мотивировал, поддерживал и вдохновил ее вернуться на сцену с новыми силами муж Раймбек Бактыгереев. Ерке заявила, что незаписанные во время 3-летнего декрета песни она собрала в один альбом "Дауыс" ("Голос"). Она уточнила, что совсем скоро поклонников ее творчества "ждут 9 новых песен и 9 клипов, подготовленных за 6 месяцев".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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