"Откуда такие деньги?": набор украшений Ерке Есмахан за 193 млн тенге вызвал бурную реакцию

Казахстанский стилист и байер Жансая Амиршарипкызы детально оценила роскошный ювелирный набор певицы Ерке Есмахан, в котором 41-летняя артистка предстала на обложке своего нового альбома. Стоимость шокировала казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Instagram-Stories Ерке объяснила, почему для обложки нового альбома остановила свой выбор на украшениях от знаменитого британского ювелирного дома класса люкс Graff.

"Песни и видеоклипы в моем альбоме – для вас и для моей истории. А главную фотографию альбома мне хотелось сделать запоминающейся – с красивым украшением", – написала Есмахан 4 августа 2026 года.

Отметим, что роскошный набор Ерке Есмахан, выполненный из белого золота с бриллиантами, включает в себя ожерелье, серьги и браслет.

По словам Жансаи Амиршарипкызы, украшения выполнены из белого золота 750 пробы. Также байер назвала стоимость каждого изделия:

Серьги со вставками весом 2,5 карата – около 13 млн тенге.

Браслет со вставками весом 11,5 карата – 65 млн тенге.

Ожерелье со вставками весом 23 карата, инкрустированное 277 натуральными бриллиантами – 115 млн тенге.

"Общая стоимость – 193 млн тенге", – заключила стилист.

Некоторые подписчицы Амиршарипкызы, мягко говоря, были шокированы стоимостью украшений Есмахан. Но большинство из них порадовались за Ерке и отметили, что певица достойна таких роскошных наборов и даже большего. Также они выразили надежду, что и у них когда-нибудь появится возможность носить такие изделия:

"Оказывается, один коттедж на шею повесила".

"Понравилось, дай Аллах, и нам когда-нибудь такое носить".

"Дорогая Ерке, подари мне свой браслет, чтобы я избавилась от бедности".

"Пусть всем девушкам и женщинам будет суждено носить такие украшения".

"Сижу смеюсь, а то говорят: "Если будешь смеяться, и на твою голову такое придет".

"Пусть каждой девушке выпадет возможность носить красивые украшения по такой цене".

"Если я скажу: "Наверное, для съемки взяла по бартеру", вы ведь ругать меня будете, да?"

"Откуда у обычных певиц такие деньги? Я бы поняла, если бы это были всемирно известные певицы".

"Нет, меня больше всего удивляет другое: откуда вообще берутся такие деньги, чтобы это купить? В голове не укладывается".

"Завтра надену такую бижутерию, сфотографируюсь, а потом еще заставлю кого-нибудь вот так говорить обо мне. Все ведь поверят".

"Аллах справедлив, и богатство тоже дает Аллах! Значит, Ерке действительно этого достойна! Пусть Аллах позволит Ерке носить еще более красивые, дорогие и особенные украшения!"

19 июля 2026 года Ерке Есмахан, наконец, раскрыла новость, которую тщательно скрывала на протяжении нескольких дней. Она объявила о возвращении на сцену после 3-летнего декрета. Артистка подчеркнула, что мотивировал, поддерживал и вдохновил ее вернуться на сцену с новыми силами муж Раймбек Бактыгереев. Ерке заявила, что незаписанные во время 3-летнего декрета песни она собрала в один альбом "Дауыс" ("Голос"). Она уточнила, что совсем скоро поклонников ее творчества "ждут 9 новых песен и 9 клипов, подготовленных за 6 месяцев".

23 июля Ерке Есмахан впервые за долгое время представила новый альбом "Дауыс" ("Голос"), состоящий из 9 новых песен и клипов к ним. Генеральным продюсером выступил супруг Раймбек Бактыгереев (Raim).