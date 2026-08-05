Красный цвет, золото и серебро: как создавался свадебный наряд сестры Димаша Кудайбергена

Младшая сестра певца Димаша Кудайбергена Раушан вспомнила, как создавался ее свадебный образ для традиционного обряда "қыз ұзату". Поводом стал первый юбилей со дня ее свадьбы с супругом, сообщает Zakon.kz.

Для важного события Раушан выбрала наряд в казахском национальном стиле, над которым работала команда известного казахстанского дизайнера Азамата Аргимбаева. По словам девушки, она с детства хотела, чтобы ее образ был выполнен в красном цвете, символе радости и жизни в казахской культуре. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Костюм украсили традиционными казахскими орнаментами и камнями. Особой деталью стал камзол с длинным шлейфом, его вес составил почти 20 кг.

Раушан отметила, что хотела объединить в образе золото и серебро: золотистые нити вышивки должны были сочетаться с серебряными украшениями и поясом. Завершающим элементом стал саукеле – традиционный головной убор невесты, который дополнил весь образ.

Наряд жениха также создавали с учетом национальных мотивов. По задумке Раушан, он должен был быть современным, но с элементами традиционного стиля и гармонировать с ее костюмом. Над его созданием работала дизайнер Меруерт Балманова.

Ранее мы сообщали, что Беркут и Аиша умилили поклонников кадрами с отдыха.