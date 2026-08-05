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Культура и шоу-бизнес

Красный цвет, золото и серебро: как создавался свадебный наряд сестры Димаша Кудайбергена

как создавался свадебный наряд сестры Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 20:17 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Младшая сестра певца Димаша Кудайбергена Раушан вспомнила, как создавался ее свадебный образ для традиционного обряда "қыз ұзату". Поводом стал первый юбилей со дня ее свадьбы с супругом, сообщает Zakon.kz.

Для важного события Раушан выбрала наряд в казахском национальном стиле, над которым работала команда известного казахстанского дизайнера Азамата Аргимбаева. По словам девушки, она с детства хотела, чтобы ее образ был выполнен в красном цвете, символе радости и жизни в казахской культуре. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Костюм украсили традиционными казахскими орнаментами и камнями. Особой деталью стал камзол с длинным шлейфом, его вес составил почти 20 кг.

Раушан отметила, что хотела объединить в образе золото и серебро: золотистые нити вышивки должны были сочетаться с серебряными украшениями и поясом. Завершающим элементом стал саукеле – традиционный головной убор невесты, который дополнил весь образ.

Наряд жениха также создавали с учетом национальных мотивов. По задумке Раушан, он должен был быть современным, но с элементами традиционного стиля и гармонировать с ее костюмом. Над его созданием работала дизайнер Меруерт Балманова.

Ранее мы сообщали, что Беркут и Аиша умилили поклонников кадрами с отдыха.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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