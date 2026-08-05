Новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран
Об этом он написал в Instagram.
"Моя новая песня Yazgı продолжает достигать вершины чартов на iTunes. Первое место в Венгрии, первое место в Румынии, Топ 3 – в Латвии. Каждый стрим, каждая покупка и каждое сообщение помогает моей музыке достичь людей по всему миру. Спасибо за вашу любовь, доверие и непоколебимую поддержку. Это достижение принадлежит нам всем!" – говорится в сообщении.
Фанаты в комментариях высоко оценили новую работу артиста, назвав песню красивой и эмоциональной, а исполнение – впечатляющим:
– Супер песня, исполнение потрясающее, образ шикарный, что еще надо для наслаждения.
– Мы слушаем песню Yazgı без остановки... Мы любим ваше искусство! Привет из Турции!
– Потрясающая песня, красивая, нежная. Исполнение супер. Большое спасибо, дорогой артист, за этот шедевр!
– Потрясающе! Так рад! Спасибо за эту замечательную песню! Люблю тебя бесконечно!
– Это такая красота... Голос твой нежно по сердцу проходится. Понимаю, что слова там грустные... но грусть вместе с надеждой... Я рада за тебя, солнце. Пусть эта песня и твой голос принесет сердцам нежность! Не могу... такая нега разливается!
– Сказать, что мне нравится Yazgi, значит ничего не сказать. Я влюблен в эту песню.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выпускает песню на турецком языке.