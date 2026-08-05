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Культура и шоу-бизнес

Новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран

Новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 21:14 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген рассказал о том, что его новая песня на турецком языке Yazgı вошла в число лидеров iTunes в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Моя новая песня Yazgı продолжает достигать вершины чартов на iTunes. Первое место в Венгрии, первое место в Румынии, Топ 3 – в Латвии. Каждый стрим, каждая покупка и каждое сообщение помогает моей музыке достичь людей по всему миру. Спасибо за вашу любовь, доверие и непоколебимую поддержку. Это достижение принадлежит нам всем!" – говорится в сообщении.

Фанаты в комментариях высоко оценили новую работу артиста, назвав песню красивой и эмоциональной, а исполнение – впечатляющим:

– Супер песня, исполнение потрясающее, образ шикарный, что еще надо для наслаждения.

– Мы слушаем песню Yazgı без остановки... Мы любим ваше искусство! Привет из Турции!

– Потрясающая песня, красивая, нежная. Исполнение супер. Большое спасибо, дорогой артист, за этот шедевр!

– Потрясающе! Так рад! Спасибо за эту замечательную песню! Люблю тебя бесконечно!

– Это такая красота... Голос твой нежно по сердцу проходится. Понимаю, что слова там грустные... но грусть вместе с надеждой... Я рада за тебя, солнце. Пусть эта песня и твой голос принесет сердцам нежность! Не могу... такая нега разливается!

– Сказать, что мне нравится Yazgi, значит ничего не сказать. Я влюблен в эту песню.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выпускает песню на турецком языке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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