Новая песня Димаша покорила чарты iTunes нескольких стран

Об этом он написал в Instagram.

Фанаты в комментариях высоко оценили новую работу артиста, назвав песню красивой и эмоциональной, а исполнение – впечатляющим:

– Супер песня, исполнение потрясающее, образ шикарный, что еще надо для наслаждения.

– Мы слушаем песню Yazgı без остановки... Мы любим ваше искусство! Привет из Турции!

– Потрясающая песня, красивая, нежная. Исполнение супер. Большое спасибо, дорогой артист, за этот шедевр!

– Потрясающе! Так рад! Спасибо за эту замечательную песню! Люблю тебя бесконечно!

– Это такая красота... Голос твой нежно по сердцу проходится. Понимаю, что слова там грустные... но грусть вместе с надеждой... Я рада за тебя, солнце. Пусть эта песня и твой голос принесет сердцам нежность! Не могу... такая нега разливается!

– Сказать, что мне нравится Yazgi, значит ничего не сказать. Я влюблен в эту песню.