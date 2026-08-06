"Теперь муж и жена": Клава Кока и Дима Масленников сыграли тайную свадьбу

Фото: Instagram/klavacoca

6 августа 2026 года в Сети появились фотографии с тайной свадьбы ведущего Димы Масленникова и певицы Клавы Коки, сообщает Zakon.kz.

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