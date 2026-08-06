"Теперь муж и жена": Клава Кока и Дима Масленников сыграли тайную свадьбу
Фото: Instagram/klavacoca
6 августа 2026 года в Сети появились фотографии с тайной свадьбы ведущего Димы Масленникова и певицы Клавы Коки, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница хита "Покинула чат" разместила серию красивых снимков с краткой подписью:
"Теперь муж и жена!"
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