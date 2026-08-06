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Культура и шоу-бизнес

"Теперь муж и жена": Клава Кока и Дима Масленников сыграли тайную свадьбу

Клава Кока, Дмитрий Масленников, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 18:59 Фото: Instagram/klavacoca
6 августа 2026 года в Сети появились фотографии с тайной свадьбы ведущего Димы Масленникова и певицы Клавы Коки, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Покинула чат" разместила серию красивых снимков с краткой подписью:

"Теперь муж и жена!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 18:59
Клава Кока после поездки в Казахстан выходит замуж за самого известного блогера России

Знаменитости знают друг друга очень давно – их дружба длится около 11 лет. В апреле 2026 года Масленников сделал певице предложение.

Ранее полиция Алматы предупредила фанатов американского рэпера Канье Уэста из-за продажи фейковых билетов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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