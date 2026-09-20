Звезду "Великолепного века" и "Чукура" задержали в Турции

Популярного турецкого актера Араса Булута Ийнемли задержали в рамках масштабного расследования дела о наркотиках. Кроме него, среди задержанных оказались другие известные люди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет A Haber, 18 сентября 2026 года прокуратура Бакыркёя сообщила, что получила доказательства, подтверждающие подозрения в отношении известных актеров, певцов, бизнесменов, предпринимателей и блогеров. По данным следствия, они могли употреблять наркотические и психотропные вещества, содействовать их употреблению или предоставлять помещения для этого.

Всего в Турции задержали 21 подозреваемого, у них должны были взять биологические образцы и получить показания. Помимо Араса Булута Ийнемли, были задержаны актриса Мелис Сезен, рэпер Sefo и бывший футболист Хасан Шаш.

Арас Булут Ийнемли заявил, что не употребляет наркотические и психотропные вещества, и отверг все обвинения. По его словам, он не организовывал вечеринок и других мероприятий, связанных с употреблением наркотиков, и не предлагал запрещенные вещества своим друзьям или другим людям.

Актер добровольно предоставил следствию пароль от своего телефона.

Арас Булут Ийнемли известен широкой публике по ролям шехзаде Баязида в "Великолепном веке" и Ямача в "Чукуре".

В Москве задержали основателя и генерального директора MIXIT Олега Пая по подозрению в мошенничестве.

