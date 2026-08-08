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Культура и шоу-бизнес

Дети музыкой развеселили грустную жительницу Акмолинской области

Дети, мальчики, музыканты , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 14:39 Фото: instagram/madina_ataibayeva
Жительница Акмолинской области показала незнакомых детей, которые решили бесплатно поднять ей настроение, сообщает Zakon.kz.

Мадина Атайбаева сняла на видео группу мальчиков, которые ходили по улице и предлагали прохожим сыграть на музыкальных инструментах за вознаграждение. Женщина призналась, что отказала им, ссылаясь на плохое настроение и отсутствие денег. Но подростки решили бесплатно развеселить ее.

"Я сидела на скамейке, ко мне подошел мальчик в белой футболке и сказал: "А у вас есть мелочь? Мы бы могли спеть на домбре или на пианино. Если будет 200 тенге – ничего страшного, по 100 тенге. Но у меня не было настроения, я не захотела разговаривать с ними. Сказала: "Денег нет". Они ответили: "Ничего страшного. Мы можем вам бесплатно сыграть". Сейчас они обсуждают между собой". Мадина Атайбаева

В итоге дети скромно встали в ряд перед слушателями. По очереди сыграли на пианино и домбре. Аудитория тепло приняла таланты. Пользователи Сети также похвалили юное дарование.

  • Это лучше, чем сидеть в телефоне. Молодцы, мальчики.
  • Талантливые дети.
  • Пусть творчество только процветает.
  • В таком возрасте уже зарабатывают честным трудом.

Жительница Шымкента Людмила Прямкова в 64 года впервые села за барабанную установку, а теперь выступает на городском Арбате и собирает аплодисменты прохожих.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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