Дети музыкой развеселили грустную жительницу Акмолинской области

Жительница Акмолинской области показала незнакомых детей, которые решили бесплатно поднять ей настроение, сообщает Zakon.kz.

Мадина Атайбаева сняла на видео группу мальчиков, которые ходили по улице и предлагали прохожим сыграть на музыкальных инструментах за вознаграждение. Женщина призналась, что отказала им, ссылаясь на плохое настроение и отсутствие денег. Но подростки решили бесплатно развеселить ее.

"Я сидела на скамейке, ко мне подошел мальчик в белой футболке и сказал: "А у вас есть мелочь? Мы бы могли спеть на домбре или на пианино. Если будет 200 тенге – ничего страшного, по 100 тенге. Но у меня не было настроения, я не захотела разговаривать с ними. Сказала: "Денег нет". Они ответили: "Ничего страшного. Мы можем вам бесплатно сыграть". Сейчас они обсуждают между собой". Мадина Атайбаева

В итоге дети скромно встали в ряд перед слушателями. По очереди сыграли на пианино и домбре. Аудитория тепло приняла таланты. Пользователи Сети также похвалили юное дарование.

Это лучше, чем сидеть в телефоне. Молодцы, мальчики.

Талантливые дети.

Пусть творчество только процветает.

В таком возрасте уже зарабатывают честным трудом.

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