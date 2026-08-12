Вместо отжиманий – картошка и сон: Лера Кудрявцева оригинально ответила на челлендж Газманова
Вызов исполнителя хита "Мои ясные дни" быстро стал вирусным. К нему подключились обычные люди и многие российские знаменитости.
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К примеру, известный певец Сергей Лазарев поддержал челлендж и без труда отжался на камеру 43 раза.
"Челлендж от Олега Газманова – отожмись столько раз, сколько тебе лет! Поддерживаю. 43! Считаем вместе", – написал экс-участник поп-группы "Smash!!" в описании к видео.
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Следом ведущая развлекательных программ из Казахстана Лера Кудрявцева также присоединилась к вызову. Однако 55-летняя актриса решила внести свои правки. Так, Кудрявцева опубликовала видео с отдыха, в кадре которого с удовольствием ест вредную, но вкусную картошку фри.
"Я подхватываю челлендж от Олега Газманова и Сергея Лазарева. Съешь столько картошки, сколько тебе лет. А потом полежи столько же минут", – объяснила правила своего "испытания" Кудрявцева.
Вариант певицы больше пришелся по душе многочисленным фанатам знаменитостей.
- Наконец-то нормальные человеческие челленджи.
- Вот это мне больше нравится.
- Гораздо интереснее.
- Лера, я приняла вашу эстафету.
- Лучший челлендж, который я встречала на просторах интернета, аж захотелось тоже поддержать.
- Челлендж, который можно выполнять несколько раз в день.
- Человечная вы наша! Не то что некоторые, только танцевать и отжиматься заставляют!
- Вот это я понимаю. Мне точно больше подходит челлендж полежать потом. Лерик, ну просто лучшая.
- Если я собьюсь несколько раз, ну случайно, можно заново считать?
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