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Культура и шоу-бизнес

Вместо отжиманий – картошка и сон: Лера Кудрявцева оригинально ответила на челлендж Газманова

картошка фри, соусы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:23 Фото: pexels
22 июля 2026 года народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 75 лет. В этот праздничный день певец запустил спортивный челлендж. Его смысл заключается в том, что нужно отжаться от пола ровно столько раз, сколько вам исполнилось лет, сообщает Zakon.kz.

Вызов исполнителя хита "Мои ясные дни" быстро стал вирусным. К нему подключились обычные люди и многие российские знаменитости.

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К примеру, известный певец Сергей Лазарев поддержал челлендж и без труда отжался на камеру 43 раза.

"Челлендж от Олега Газманова – отожмись столько раз, сколько тебе лет! Поддерживаю. 43! Считаем вместе", – написал экс-участник поп-группы "Smash!!" в описании к видео.

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Следом ведущая развлекательных программ из Казахстана Лера Кудрявцева также присоединилась к вызову. Однако 55-летняя актриса решила внести свои правки. Так, Кудрявцева опубликовала видео с отдыха, в кадре которого с удовольствием ест вредную, но вкусную картошку фри.

"Я подхватываю челлендж от Олега Газманова и Сергея Лазарева. Съешь столько картошки, сколько тебе лет. А потом полежи столько же минут", – объяснила правила своего "испытания" Кудрявцева.

Вариант певицы больше пришелся по душе многочисленным фанатам знаменитостей.

  • Наконец-то нормальные человеческие челленджи.
  • Вот это мне больше нравится.
  • Гораздо интереснее.
  • Лера, я приняла вашу эстафету.
  • Лучший челлендж, который я встречала на просторах интернета, аж захотелось тоже поддержать.
  • Челлендж, который можно выполнять несколько раз в день.
  • Человечная вы наша! Не то что некоторые, только танцевать и отжиматься заставляют!
  • Вот это я понимаю. Мне точно больше подходит челлендж полежать потом. Лерик, ну просто лучшая.
  • Если я собьюсь несколько раз, ну случайно, можно заново считать?

Ранее мы рассказывали, что фильм "Одиссея" за выходные – 8 и 9 августа 2026 года – установил сразу два крупных рекорда. Масштабная экранизация эпической поэмы Гомера стала самым кассовым фильмом режиссера Кристофера Нолана, собрав 1,1 млрд долларов. Кроме того, "Одиссея" стала самым кассовым фильмом в истории IMAX.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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