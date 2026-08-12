Вместо отжиманий – картошка и сон: Лера Кудрявцева оригинально ответила на челлендж Газманова

22 июля 2026 года народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 75 лет. В этот праздничный день певец запустил спортивный челлендж. Его смысл заключается в том, что нужно отжаться от пола ровно столько раз, сколько вам исполнилось лет, сообщает Zakon.kz.

Вызов исполнителя хита "Мои ясные дни" быстро стал вирусным. К нему подключились обычные люди и многие российские знаменитости.

К примеру, известный певец Сергей Лазарев поддержал челлендж и без труда отжался на камеру 43 раза.

"Челлендж от Олега Газманова – отожмись столько раз, сколько тебе лет! Поддерживаю. 43! Считаем вместе", – написал экс-участник поп-группы "Smash!!" в описании к видео.

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Следом ведущая развлекательных программ из Казахстана Лера Кудрявцева также присоединилась к вызову. Однако 55-летняя актриса решила внести свои правки. Так, Кудрявцева опубликовала видео с отдыха, в кадре которого с удовольствием ест вредную, но вкусную картошку фри.

"Я подхватываю челлендж от Олега Газманова и Сергея Лазарева. Съешь столько картошки, сколько тебе лет. А потом полежи столько же минут", – объяснила правила своего "испытания" Кудрявцева.

Вариант певицы больше пришелся по душе многочисленным фанатам знаменитостей.

Наконец-то нормальные человеческие челленджи.

Вот это мне больше нравится.

Гораздо интереснее.

Лера, я приняла вашу эстафету.

Лучший челлендж, который я встречала на просторах интернета, аж захотелось тоже поддержать.

Челлендж, который можно выполнять несколько раз в день.

Человечная вы наша! Не то что некоторые, только танцевать и отжиматься заставляют!

Вот это я понимаю. Мне точно больше подходит челлендж полежать потом. Лерик, ну просто лучшая.

Если я собьюсь несколько раз, ну случайно, можно заново считать?

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