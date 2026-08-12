"Мир шести октав": Димаша сравнили с Мэрайей Кэри, Паваротти и Каллас

9 августа 2026 года известный испанский телеканал представил в эфире выпуск новостей с сюжетом о всемирно известном казахстанском исполнителе Димаше Кудайбергене и его вокальных возможностях, сообщает Zakon.kz.

Речь – о телеканале Cuatro, входящем в медиагруппу Mediaset España.

"Репортаж вышел в выпуске новостей, который вела телеведущая Марта Рейеро. Журналист Ноэми Баутиста обсудила с врачом-оториноларингологом, доктором Эстер Сота Эгисабаль особенности голоса и вокального диапазона Димаша", – следует из информации, опубликованной на сайте ru.dimashnews.com 10 августа.

Отмечается, что в эфире прозвучали композиции Димаша SOS, Diva Dance и Stranger. В сюжете речь шла о вокальном диапазоне артиста и особенностях его голоса.

Димаша также сравнили с такими известными исполнителями, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти и Мария Каллас.

Ведущая отметила возможности голоса Димаша, назвав их "почти невозможными для человеческого голоса".

А в завершение сюжета прозвучала фраза:

"Артист, способный перенести вас в мир шести октав".

На соответствующую публикацию DimashNews в Instagram отреагировали поклонники Димаша из Испании, которые поблагодарили телеканал за сюжет про их кумира. В свою очередь казахстанцы выразили признательность испанцам за высокую оценку вокальных данных соотечественника:

"Браво!"

"Это замечательно!"

"Браво, Испания! Димаш суперталантлив! Мы вас любим, Испания!"

"Наш Димаш – сильный, уникальный певец, неповторимый вокалист".

"Очень заслуженное признание для нашего любимого казахского принца Димаша!"

"Это одна из самых важных телевизионных сетей Испании, какое большое достижение!"

"Отличная новость, спасибо за эту новость! Димаш, ты заслуживаешь всего внимания и уважения во всем мире".

"Mediaset могла бы сделать это и в Италии. Было бы замечательно познакомить итальянскую аудиторию с этим выдающимся талантом".

"Большое спасибо, DimashNews, что поделились этой новостью. Мы гордимся тем, что можем помочь сделать Димаша более известным в нашей стране".

"Мы очень счастливы этой замечательной новости и тому, что можем способствовать тому, чтобы Димаша все больше признавали и ценили в нашей стране, Испании".

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