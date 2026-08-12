"Мир шести октав": Димаша сравнили с Мэрайей Кэри, Паваротти и Каллас
Речь – о телеканале Cuatro, входящем в медиагруппу Mediaset España.
"Репортаж вышел в выпуске новостей, который вела телеведущая Марта Рейеро. Журналист Ноэми Баутиста обсудила с врачом-оториноларингологом, доктором Эстер Сота Эгисабаль особенности голоса и вокального диапазона Димаша", – следует из информации, опубликованной на сайте ru.dimashnews.com 10 августа.
Отмечается, что в эфире прозвучали композиции Димаша SOS, Diva Dance и Stranger. В сюжете речь шла о вокальном диапазоне артиста и особенностях его голоса.
Димаша также сравнили с такими известными исполнителями, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти и Мария Каллас.
Ведущая отметила возможности голоса Димаша, назвав их "почти невозможными для человеческого голоса".
А в завершение сюжета прозвучала фраза:
"Артист, способный перенести вас в мир шести октав".
На соответствующую публикацию DimashNews в Instagram отреагировали поклонники Димаша из Испании, которые поблагодарили телеканал за сюжет про их кумира. В свою очередь казахстанцы выразили признательность испанцам за высокую оценку вокальных данных соотечественника:
- "Браво!"
- "Это замечательно!"
- "Браво, Испания! Димаш суперталантлив! Мы вас любим, Испания!"
- "Наш Димаш – сильный, уникальный певец, неповторимый вокалист".
- "Очень заслуженное признание для нашего любимого казахского принца Димаша!"
- "Это одна из самых важных телевизионных сетей Испании, какое большое достижение!"
- "Отличная новость, спасибо за эту новость! Димаш, ты заслуживаешь всего внимания и уважения во всем мире".
- "Mediaset могла бы сделать это и в Италии. Было бы замечательно познакомить итальянскую аудиторию с этим выдающимся талантом".
- "Большое спасибо, DimashNews, что поделились этой новостью. Мы гордимся тем, что можем помочь сделать Димаша более известным в нашей стране".
- "Мы очень счастливы этой замечательной новости и тому, что можем способствовать тому, чтобы Димаша все больше признавали и ценили в нашей стране, Испании".
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