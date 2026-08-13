66-летний Игорь Николаев с семьей взобрался на Великую Китайскую стену, но взволновал поклонников
На опубликованных кадрах можно увидеть 66-летнего артиста с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой.
"Взобрались-таки на Великую Китайскую стену! Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше! А климат-то мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно так же влажно, душно, жарко и пасмурно! Хотя, может, сейчас уже все по-другому", – поделился впечатлениями Игорь Николаев.
На пост отреагировала его 44-летняя жена.
"Это было непросто, жарко, но это того стоило. Красота!" – написала Юлия Проскурякова.
Судя по комментариям, публикация взволновала подписчиков Николаева:
- "A как сердечник туда поднялся?"
- "С вашим сердцем только на эту стену и взбираться!"
- "С его сердцем только лазить в жару. Вы не бережете Игоря".
- "Круто, но влажный, душный климат при сердечно-сосудистых заболеваниях противопоказан. Берегите себя, вы – достояние страны".
Нашлись среди фолловеров и те, кто напомнил о слухах про разлад в семье композитора, которые распространяются в соцсетях:
- "Что только про вас не напишут: ушел из семьи, новый роман со стюардессой. Как, наверное, трудно не обращать внимания на всякие гадости. Думаю, умные люди в эту ложь не поверят".
Но большинство комментаторов восхитились красотой семьи Игоря Николаева и пожелали им прекрасного отдыха:
- "Красивая семья!"
- "Замечательная семья!"
- "Великолепная красота".
- "Здоровья вам и сил! Красота!"
- "Пусть все мечты ваши сбудутся".
- "Очень красивые фото получились!"
- "Какие же вы классные! Красавчики!"
- "Какие вы молодцы. Прекрасного вам отдыха!"
- "Какие вы классные, ребята! Будьте счастливы!"
- "Вау, тоже в списке желаний! Отличного отдыха!"
- "Потрясающий вид, очень красиво! Природа – огонь!"
- "Не могли вы через недельку туда взобраться, вдруг бы я вас встретила и руку пожала. Вся молодость под ваши песни".
- "Классно! Мы лет 10 назад с чемоданом на эту стену поднимались. Угорали все туристы над нами. Ну так получилось".
- "Так прекрасно, что у Игоря подрастает вторая доченька. И мама этой доченьки является прекрасной женой гениального композитора".
- "Пусть вам покоряются все вершины, все цели, которые вы намечаете. Вместе вы преодолеете все преграды. Вперед и только вперед! А доченька поможет".
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В июне 2026 года мы писали, что свадебные кадры Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вызвали обсуждение. Если одни комментаторы отметили, что Проскурякова – достойная женщина и что Николаеву повезло с такой женой, то другие написали, что артист смотрелся красивее во втором браке – с певицей Наташей Королевой. Подробнее об этом – по ссылке.