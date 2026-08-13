66-летний Игорь Николаев с семьей взобрался на Великую Китайскую стену, но взволновал поклонников

Российский композитор и поэт Игорь Николаев 12 августа 2026 года порадовал своих поклонников новыми фотографиями в Instagram, сделанными в Китае. Но публикация вызвала неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах можно увидеть 66-летнего артиста с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой.

"Взобрались-таки на Великую Китайскую стену! Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше! А климат-то мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно так же влажно, душно, жарко и пасмурно! Хотя, может, сейчас уже все по-другому", – поделился впечатлениями Игорь Николаев.

На пост отреагировала его 44-летняя жена.

"Это было непросто, жарко, но это того стоило. Красота!" – написала Юлия Проскурякова.

Судя по комментариям, публикация взволновала подписчиков Николаева:

"A как сердечник туда поднялся?"

"С вашим сердцем только на эту стену и взбираться!"

"С его сердцем только лазить в жару. Вы не бережете Игоря".

"Круто, но влажный, душный климат при сердечно-сосудистых заболеваниях противопоказан. Берегите себя, вы – достояние страны".

Нашлись среди фолловеров и те, кто напомнил о слухах про разлад в семье композитора, которые распространяются в соцсетях:

"Что только про вас не напишут: ушел из семьи, новый роман со стюардессой. Как, наверное, трудно не обращать внимания на всякие гадости. Думаю, умные люди в эту ложь не поверят".

Но большинство комментаторов восхитились красотой семьи Игоря Николаева и пожелали им прекрасного отдыха:

"Красивая семья!"

"Замечательная семья!"

"Великолепная красота".

"Здоровья вам и сил! Красота!"

"Пусть все мечты ваши сбудутся".

"Очень красивые фото получились!"

"Какие же вы классные! Красавчики!"

"Какие вы молодцы. Прекрасного вам отдыха!"

"Какие вы классные, ребята! Будьте счастливы!"

"Вау, тоже в списке желаний! Отличного отдыха!"

"Потрясающий вид, очень красиво! Природа – огонь!"

"Не могли вы через недельку туда взобраться, вдруг бы я вас встретила и руку пожала. Вся молодость под ваши песни".

"Классно! Мы лет 10 назад с чемоданом на эту стену поднимались. Угорали все туристы над нами. Ну так получилось".

"Так прекрасно, что у Игоря подрастает вторая доченька. И мама этой доченьки является прекрасной женой гениального композитора".

"Пусть вам покоряются все вершины, все цели, которые вы намечаете. Вместе вы преодолеете все преграды. Вперед и только вперед! А доченька поможет".

Материал по теме Наташа Королева публично обратилась к 88-летней маме Игоря Николаева

В июне 2026 года мы писали, что свадебные кадры Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вызвали обсуждение. Если одни комментаторы отметили, что Проскурякова – достойная женщина и что Николаеву повезло с такой женой, то другие написали, что артист смотрелся красивее во втором браке – с певицей Наташей Королевой. Подробнее об этом – по ссылке.