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Культура и шоу-бизнес

66-летний Игорь Николаев с семьей взобрался на Великую Китайскую стену, но взволновал поклонников

певец Игорь Николаев, певица Юлия Проскурякова, их дочь Вероника, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:39 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский композитор и поэт Игорь Николаев 12 августа 2026 года порадовал своих поклонников новыми фотографиями в Instagram, сделанными в Китае. Но публикация вызвала неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах можно увидеть 66-летнего артиста с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой.

"Взобрались-таки на Великую Китайскую стену! Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше! А климат-то мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно так же влажно, душно, жарко и пасмурно! Хотя, может, сейчас уже все по-другому", – поделился впечатлениями Игорь Николаев.

На пост отреагировала его 44-летняя жена.

"Это было непросто, жарко, но это того стоило. Красота!" – написала Юлия Проскурякова.

Судя по комментариям, публикация взволновала подписчиков Николаева:

  • "A как сердечник туда поднялся?"
  • "С вашим сердцем только на эту стену и взбираться!"
  • "С его сердцем только лазить в жару. Вы не бережете Игоря".
  • "Круто, но влажный, душный климат при сердечно-сосудистых заболеваниях противопоказан. Берегите себя, вы – достояние страны".

Нашлись среди фолловеров и те, кто напомнил о слухах про разлад в семье композитора, которые распространяются в соцсетях:

  • "Что только про вас не напишут: ушел из семьи, новый роман со стюардессой. Как, наверное, трудно не обращать внимания на всякие гадости. Думаю, умные люди в эту ложь не поверят".

Но большинство комментаторов восхитились красотой семьи Игоря Николаева и пожелали им прекрасного отдыха:

  • "Красивая семья!"
  • "Замечательная семья!"
  • "Великолепная красота".
  • "Здоровья вам и сил! Красота!"
  • "Пусть все мечты ваши сбудутся".
  • "Очень красивые фото получились!"
  • "Какие же вы классные! Красавчики!"
  • "Какие вы молодцы. Прекрасного вам отдыха!"
  • "Какие вы классные, ребята! Будьте счастливы!"
  • "Вау, тоже в списке желаний! Отличного отдыха!"
  • "Потрясающий вид, очень красиво! Природа – огонь!"
  • "Не могли вы через недельку туда взобраться, вдруг бы я вас встретила и руку пожала. Вся молодость под ваши песни".
  • "Классно! Мы лет 10 назад с чемоданом на эту стену поднимались. Угорали все туристы над нами. Ну так получилось".
  • "Так прекрасно, что у Игоря подрастает вторая доченька. И мама этой доченьки является прекрасной женой гениального композитора".
  • "Пусть вам покоряются все вершины, все цели, которые вы намечаете. Вместе вы преодолеете все преграды. Вперед и только вперед! А доченька поможет".

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:39
Наташа Королева публично обратилась к 88-летней маме Игоря Николаева

В июне 2026 года мы писали, что свадебные кадры Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой вызвали обсуждение. Если одни комментаторы отметили, что Проскурякова – достойная женщина и что Николаеву повезло с такой женой, то другие написали, что артист смотрелся красивее во втором браке – с певицей Наташей Королевой. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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