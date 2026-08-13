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Культура и шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые стала тетей

Ольга Бузова, стала тетей, пост, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 19:13 Фото: Instagram/buzova86
Российская певица и телеведущая отреагировала на новость о прибавлении в семье своей сестры Анны. Пост об этом событии она разместила в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала фотографии из роддома. На снимках Ольга обнимает племянницу, которую назвали Марией.

"Поздравляю всю нашу семью, ведь нас стало на одного человека больше, а наши бабушки дождались правнучку пишу, и слезы в глазах", – написала Бузова.

Певица призналась, что ее переполняют эмоции, и поздравила сестру с рождением первого ребенка. Исполнительница пожелала племяннице расти самой счастливой на свете.

Ранее российский композитор и поэт Игорь Николаев 12 августа 2026 года порадовал своих поклонников новыми фотографиями в Instagram, сделанными в Китае.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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