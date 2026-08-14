19-летняя итальянка громит фаворитов двумя мировыми рекордами за два дня

На чемпионате Европы по плаванию зародилась новая звездочка – итальянка Сара Кертис, которая второй раз за два дня улучшила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, сообщает Zakon.kz.

Накануне в финале европейского первенства по водным видам спорта, который в эти дни проходит в Париже (Франция), Кертис завоевала "золото" с результатом 26,56 секунды, что является новым мировым рекордом.

А прежнее мировое достижение, автором которого, кстати, также считается сама Сара, было улучшено днем ранее на этих же соревнованиях.

Там она проплыла данную дистанцию за 26,63 секунды и отобрала рекорд у австралийки Кэйли Маккиоун (26,86), который держался три года.

Тем самым 19-летняя итальянка в борьбе за "золото" Европы обогнала своих основных конкуренток: француженку Мэри-Амре Молух (27,06) и Лорен Кокс из Великобритании (27,15).

Между тем опальный наставник "Барселоны" Хави после долгой безработицы приглашен на должность главного тренера одной из звездных европейских сборных.