19-летняя итальянка громит фаворитов двумя мировыми рекордами за два дня
Накануне в финале европейского первенства по водным видам спорта, который в эти дни проходит в Париже (Франция), Кертис завоевала "золото" с результатом 26,56 секунды, что является новым мировым рекордом.
А прежнее мировое достижение, автором которого, кстати, также считается сама Сара, было улучшено днем ранее на этих же соревнованиях.
Там она проплыла данную дистанцию за 26,63 секунды и отобрала рекорд у австралийки Кэйли Маккиоун (26,86), который держался три года.
Тем самым 19-летняя итальянка в борьбе за "золото" Европы обогнала своих основных конкуренток: француженку Мэри-Амре Молух (27,06) и Лорен Кокс из Великобритании (27,15).
Между тем опальный наставник "Барселоны" Хави после долгой безработицы приглашен на должность главного тренера одной из звездных европейских сборных.