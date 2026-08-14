"Уважай себя!": Жулдыз Абдукаримова обратилась к дочери

На днях знаменитая семья Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой отметила первый день рождения дочери обрядом тұсау кесу. Родители подготовили для младшей дочери поистине грандиозный праздник, сообщает Zakon.kz.

Через несколько дней после торжества, 14 августа 2026 года, актриса опубликовала красочное видео и оставила трогательное послание малышке на будущее.

"Дорогая наша Рабия Султан! Сколько бы тебе ни было лет и где бы ты ни находилась, наша любовь к тебе никогда не изменится. Побеждаешь ли ты или ошибаешься, радуешься или грустишь – для нас ты всегда будешь самым дорогим человеком". Жулдыз Абдукаримова

По словам предпринимательницы, для семьи важно не столько то, кем станет дочь, сколько то, каким человеком она вырастет.

"Будь честной, достойной, доброй сердцем, держи слово и всегда цени себя. Уважай себя! Пусть на твоем жизненном пути тебе всегда встречаются хорошие люди, судьба будет благосклонна, а в сердце царит спокойствие. Пусть каждое начатое тобой дело будет благословенным, а каждый твой шаг – светлым и счастливым". Жулдыз Абдукаримова

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Всего у Нуртаса и Абдукаримовой пятеро детей. Во время пятой беременности Жулдыз держала новость в секрете от широкой публики. Даже гендер-пати она провела в кругу детей, пока Кайрат был на гастролях. Уже намного позднее актриса рассказала, что их дочь получила имя в честь исторической личности.