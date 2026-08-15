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Культура и шоу-бизнес

Димаш присоединится к Билану и Кайрату Нуртасу в Караганде

Димаш Кудайберген выступит в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 08:40 Фото: Facebook/dimash.official.dq
Вечером 29 августа на новой площади по ул. Ашимова в Караганде Димаш Кудайберген выступит на праздничном концерте, сообщает Zakon.kz.

Со слов горожан, в этом году Караганда готовит ко Дню шахтера концерт, который вполне может стать одним из самых масштабных за последние годы. Ведь ранее стало известно, что популярные исполнители Дима Билан и Кайрат Нуртас выступят в Караганде на концерте по случаю празднования Дня шахтера.

14 августа акимат шахтерской столицы порадовал карагандинцев выступлением Димаша Кудайбергена. Анонс опубликовали на странице акимата в Instagram.

"Для города, который традиционно празднует День шахтера масштабными концертами, такой хедлайнер задает довольно высокую планку", – радостно отметили жители Караганды и городов-спутников.

Тем не менее, со слов местных жителей, День шахтера для Караганды – не просто повод провести очередной концерт. Профессиональный праздник напрямую связан с историей региона и города, который десятилетиями развивался вместе с угольной промышленностью. Впервые праздник состоялся 29 августа 1948 года.

14 августа концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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