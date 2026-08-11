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Культура и шоу-бизнес

Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына

певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 10:03 Фото: Instagram/alsou_a
Накануне, 10 августа 2026 года, заслуженная артистка России Алсу Абрамова (более известна как Алсу) порадовала подписчиков в Instagram редкой фотографией единственного сына Рафаэля, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужил юбилей наследника 43-летней певицы.

"Сыночек мой, Рафаэльчик, с днем рождения! Целых 10 лет ты делаешь нашу жизнь светлее, теплее и счастливее! Будь здоровым и самым счастливым! Я всегда буду рядом – любить тебя, поддерживать и верить в тебя всем сердцем!" – трогательно обратилась к сыну Алсу.

С 10-летним юбилеем единственного сына Алсу поздравили фолловеры, коллеги по цеху, а также звезды российского шоу-бизнеса. Они пожелали Рафаэлю здоровья и счастья, а певице – всегда оставаться молодой и красивой:

  • "Поздравляю, дорогая".
  • "Рафаэль, с днем рождения!"
  • "С днем рождения и всех благ".
  • "Света и добра сыночку, дорогая!"
  • "С днем рождения любимчика моего".
  • "С днем рождения сыночка и мамочку!"
  • "С днем рождения такого прекрасного и солнечного мальчика!"
  • "С юбилеем нашего умного, доброго, не по годам мудрого Рафаэля!"
  • "Алсу, дорогая, с днем рождения сыночка! Пусть будет здоровым и счастливым".
  • "Поздравляю тебя с днем рождения сыночка, замечательного, доброго и светлого мальчика, умницы и всеобщего любимца! Желаю ему богатырского здоровья, больших побед и огромного счастья, а тебе – всегда оставаться молодой и красивой мамочкой, независимо от того, какую дату будет отмечать твой сын!"

У Алсу – трое детей: старшая дочь Сафина, средняя дочь Микелла и младший сын Рафаэль. Они родились в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым певица официально развелась в августе 2024 года.

Отметим, что певица редко делится фотографиями своих детей, особенно – единственного сына. Также Алсу по-прежнему не показывает лицо Рафаэля полностью.

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"Настоящие чувства обязательно приходят": Алсу вызвала бурную реакцию поклонников

4 августа 2026 года в семье Алсу отметили день рождения матери Разии Сафиной. Ей исполнилось 72 года. В связи с этим заслуженная артистка РФ поделилась в своем Instagram редкой фотографией с родительницей.

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