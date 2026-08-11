Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына
Поводом послужил юбилей наследника 43-летней певицы.
"Сыночек мой, Рафаэльчик, с днем рождения! Целых 10 лет ты делаешь нашу жизнь светлее, теплее и счастливее! Будь здоровым и самым счастливым! Я всегда буду рядом – любить тебя, поддерживать и верить в тебя всем сердцем!" – трогательно обратилась к сыну Алсу.
С 10-летним юбилеем единственного сына Алсу поздравили фолловеры, коллеги по цеху, а также звезды российского шоу-бизнеса. Они пожелали Рафаэлю здоровья и счастья, а певице – всегда оставаться молодой и красивой:
- "Поздравляю, дорогая".
- "Рафаэль, с днем рождения!"
- "С днем рождения и всех благ".
- "Света и добра сыночку, дорогая!"
- "С днем рождения любимчика моего".
- "С днем рождения сыночка и мамочку!"
- "С днем рождения такого прекрасного и солнечного мальчика!"
- "С юбилеем нашего умного, доброго, не по годам мудрого Рафаэля!"
- "Алсу, дорогая, с днем рождения сыночка! Пусть будет здоровым и счастливым".
- "Поздравляю тебя с днем рождения сыночка, замечательного, доброго и светлого мальчика, умницы и всеобщего любимца! Желаю ему богатырского здоровья, больших побед и огромного счастья, а тебе – всегда оставаться молодой и красивой мамочкой, независимо от того, какую дату будет отмечать твой сын!"
У Алсу – трое детей: старшая дочь Сафина, средняя дочь Микелла и младший сын Рафаэль. Они родились в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым певица официально развелась в августе 2024 года.
Отметим, что певица редко делится фотографиями своих детей, особенно – единственного сына. Также Алсу по-прежнему не показывает лицо Рафаэля полностью.
4 августа 2026 года в семье Алсу отметили день рождения матери Разии Сафиной. Ей исполнилось 72 года. В связи с этим заслуженная артистка РФ поделилась в своем Instagram редкой фотографией с родительницей.