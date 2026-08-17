Арман Давлетяров сделал откровенное признание

Известный телеведущий и медиаменеджер Арман Давлетяров призвал не откладывать счастье на будущее и научиться замечать ценность простых вещей, сообщает Zakon.kz.

Своими размышлениями он поделился в Instagram.

"Иногда мы сами усложняем себе жизнь. Думаем, что для счастья обязательно должно произойти что-то большое. Нужно чего-то добиться, что-то получить, куда-то прийти", – написал Давлетяров.

По его словам, человек быстро привыкает даже к тому, о чем когда-то мечтал, и начинает стремиться к новым целям. При этом важно периодически остановиться и оценить то, что уже есть в жизни: "Кто рядом с тобой. Как твои родные. Здоровы ли дети. Есть ли дом, куда хочется возвращаться. Есть ли люди, которым ты нужен и которые нужны тебе".

Давлетяров отметил, что стремление к новым достижениям не противоречит умению ценить настоящее.



"Это не значит, что не надо мечтать, работать, ставить перед собой новые цели. Надо. Просто нельзя все время откладывать жизнь на потом", – подчеркнул он.

В завершение телеведущий призвал ценить каждый день и быть благодарным за то, что уже есть.

"Цените то, что у вас есть сегодня. Благодарите Всевышнего за это. И будьте счастливы не когда-нибудь потом. А сейчас", – написал он, задав подписчикам вопрос: "Кто из вас так живет?"

Ранее Давлетяров сделал неожиданное признание в день своего 56-летия.