"Не считаю нужным объяснять": Арман Давлетяров сделал неожиданное признание в день своего 56-летия

13 августа 2026 года известному телеведущему и медиаменеджеру Арману Давлетярову исполнилось 56 лет. Этому он накануне посвятил публикацию в своем Instagram, под которой сделал неожиданное признание, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном ролике заслуженный деятель Казахстана рассказал, как он проживает свою жизнь.

"Не стараюсь всем нравиться. Не на все соглашаюсь. Не считаю нужным объяснять каждый свой поступок и каждый свой выбор. Не трачу время на людей, с которыми мне не по пути. Не делаю вид, что мне интересно, если мне неинтересно. Любить – так любить. Дружить – так дружить. Работать с людьми, которых уважаю. Говорить близким то, что чувствую, и не откладывать это на потом. А если ошибся – уметь сказать: "Да, был неправ". В молодости мы почему-то очень стараемся доказать всему миру, кто мы и чего стоим. А потом наступает хороший момент, когда уже не хочется никому ничего доказывать. Не потому, что ты все понял и теперь знаешь про эту жизнь больше других. Нет. Просто ты, наконец, хорошо знаешь себя. И для меня это, пожалуй, одно из лучших приобретений, которые приходят вместе с возрастом", – сделал откровенное признание Арман Давлетяров.

Также он обратился к своим подписчикам.

"Спасибо, что вы рядом. Обнимаю", – заключил Давлетяров.

На пост отреагировала российская певица Валерия, которая поздравила именинника: "Арманчик, дорогой друг, с днем рождения!" В ответ Давлетяров поблагодарил артистку: "Спасибо большое, Лера!"

Также медиаменеджера поздравили фолловеры, которые пожелали ему здоровья, счастья и всего самого прекрасного. Некоторые из них поблагодарили Армана за его мудрые мысли вслух, которыми он делится в соцсетях. Многие назвали Давлетярова замечательным человеком и пожелали ему и его многодетной семье долгой, счастливой жизни. Казахстанцы отметили, что гордятся Арманом и его семьей:

"Поздравляю с новым возрастом".

"С днем рождения, Арман! Здоровья вам и всех земных благ!"

"Арман, с днем рождения! Гордимся вами и вашей семьей! Будьте счастливы!"

"Ура! Счастливого нового года! Доброго здравия вам, Арман, и вашим близким!"

"С днем рождения! С удовольствием смотрю и читаю ваши мудрые мысли вслух".

"С днем рождения! Я желаю вам долгой жизни с вашей счастливой семьей и много успехов".

"Поздравляю вас с днем рождения. Мы вас уважаем. Желаем вам долгих лет счастливой жизни".

"Ага, я же вас видела в Актобе, в День домбры. Настолько сильно обрадовалась, что забыла ваше имя".

"Поздравляю вас с днем рождения. Вы – замечательный человек. Очень приятно видеть ваши достижения. Пусть у вас и вашей семьи будет все хорошо".

"Арман, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам осуществления ваших желаний! Пусть жизнь шлет вам яркие впечатления, добрые встречи! Всех благ!"

"Арманжан, поздравляю с личным праздником. Самое главное – пусть здоровье будет крепким. Желаю вам женить сыновей, выдать замуж дочь и увидеть внуков. Пусть ваша праздничная жизнь длится долгие годы!"

"Поздравляю вас! Вы – прекрасный человек! Прочитала вашу книгу о маме. Без слов. Пусть молитвы вашей мамы продолжают вас оберегать. Я тоже потеряла маму, и у меня была тоже сильная связь с ней. Поэтому, наверное, мне ваша книга так откликается. Пусть у вас все получается".

25 июля 2026 года Арман Давлетяров поделился трогательной историей о поездке в родные места вместе с сыном Даниял-Диасом. Первым делом они посетили мечеть "Айман Ана", где совершили пятничную молитву. Давлетяров отметил, что это место имеет для него особое значение: когда-то здесь находился его родовой дом, в котором он родился и вырос, а позже на его месте была построена мечеть, названная в честь его матери.