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"Самые теплые люди": Алена Апина сделала неожиданное признание о Казахстане

Фото: instagram/neapina, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 00:16 Фото: instagram/neapina
Известная советская и российская эстрадная певица Алена Апина поделилась с подписчиками своими впечатлениями от гастролей и поездок по миру. Особое место в ее личном рейтинге стран занял Казахстан, о котором артистка отозвалась с высокой теплотой, сообщает Zakon.kz.

61-летняя исполнительница опубликовала новый пост в Instagram, где призналась, что лучшее средство от душевной усталости для нее – это смена обстановки и дорога.

Сравнивая различные уголки планеты, певица подчеркнула, что именно в Казахстане встречала наиболее искренний прием.

"Для меня лучшее средство от хандры – это путешествия. Дорога – это вообще лучшее лекарство от всех заморочек. Итак... Летала в Японию. Круто, но не мое. Может, просто с погодой не повезло. Ямайка – место, где бы я хотела встретить старость. Грузия – любимая любовь моя. Казахстан – самые теплые и человечные люди", – поделилась артистка.

Исполнительница хитов также отметила, что даже в России ее еще удается удивить интересными локациями – приятным открытием для нее стала Кострома. Однако самым уютным и любимым местом на Земле певица называет подмосковное Переделкино, где живет уже почти 30 лет.

Казахстанские поклонники певицы в комментариях под публикацией активно участвуют в обсуждении, благодаря за душевные слова о гостеприимстве страны и приглашая артистку с новыми концертами.

Ранее Арман Давлетяров сделал откровенное признание.

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Канат Болысбек
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