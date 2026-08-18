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Культура и шоу-бизнес

"Золотое было время": Игорь Крутой показал редкие фото с Димашем Кудайбергеном

Фото: instagram/igorkrutoy65, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 20:54 Фото: instagram/igorkrutoy65
Перед стартом "Новой волны-2026" известный российский композитор Игорь Крутой поделился в Instagram архивными фото. Особое место на снимках маэстро заняли казахстанские артисты – Димаш Кудайберген и Alex Lim, сообщает Zakon.kz.

Появление казахстанских артистов на архивных кадрах маэстро закономерно: многолетнее творческое соработничество Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого давно стало визитной карточкой масштабных международных проектов, а успехи соотечественников на "Новой волне" традиционно приковывают внимание миллионной аудитории.

Редкие снимки с Димашем и Alex Lim мгновенно вызвали ностальгию у поклонников, напомнив о самых ярких триумфах отечественных исполнителей на этой сцене.

Игорь Крутой подчеркнул, что за годы существования фестиваля скопился огромный архив уникальных моментов и закулисных историй.

"У каждой фотографии есть своя история. А за эти годы их у "Новой волны" накопилось очень много. Смотрю на эти кадры и вспоминаю встречи, выступления, неожиданные дуэты, разговоры за кулисами и артистов, для которых конкурс стал важной частью творческого пути", – написал композитор.

Маэстро добавил, что просмотр старых кадров – это отличный способ настроиться на предстоящее масштабное музыкальное событие.

"Хороший повод немного полистать наш большой семейный альбом перед новой встречей. До "Новой волны-2026" остаются считаные дни. Скоро увидимся", – заключил Игорь Крутой.

Публикация спровоцировала бурю эмоций в социальных сетях: фанаты со всего мира ринулись в комментарии, выражая искреннее восхищение творческим союзом маэстро и казахстанских звезд.

  • Золотое было время, когда вы творили вместе с Димашем. Очень скучаем по тем прекрасным дням.
  • Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания, Игорь Яковлевич. Вы с цветами с Димашем смотритесь шикарно. Надежды никогда не покинут нас, пока есть Вы и Димаш.
  • А вот и наконец-то наш Димаш появился.
  • Красивые добрые воспоминания, приятные душе!
  • Мой дорогой и любимый Димаш!
  • Оооо "Новая волна"...Такое многообещающее название! Помнится...там был наш Димаш, наш казахстанский любимчик, или вот Фабиан... Столько красоты, изящества и утонченности! Умеете украшать мероприятие талантами, удивлять новыми именами! Вы – необыкновенный! Удачи Вам на всех Ваших дорогах!

Музыкальный фестиваль "Новая волна" пройдет в Казани с 20 по 26 августа 2026 года.

6 августа 2026 года Игорь Крутой в социальных сетях разместил публикацию, в которой высказался о своей новой песне. На нее неожиданно отреагировал Димаш Кудайберген. Подробнее – по ссылке.

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Канат Болысбек
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