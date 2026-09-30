"Последний день сентября": поклонники восхитились подарком Игоря Крутого

Известный российский композитор Игорь Крутой сыграл для своих подписчиков в Instagram трогательную композицию "Ты в моем сентябре". Они, в свою очередь, поблагодарили маэстро за такой подарок, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим роликом 72-летний народный артист РФ поделился сегодня, 30 сентября 2026 года.

"Сегодня последний день сентября… Время летит неумолимо, но музыка способна остановить его, запечатлев мгновение, взгляд или чувство. Для меня этот сентябрь был очень насыщенным – и творчески, и эмоционально. И сегодня, перелистывая последние календарные страницы этого месяца, я играю для вас "Ты в моем сентябре", – написал Игорь Крутой под своей публикацией.

Одной из первых на пост отреагировала певица Алсу. Обращаясь к композитору, она заявила: "Музыка в самое сердце".

С ней солидарны и фолловеры Игоря Яковлевича:

"Волшебно".

"Очень красиво, маэстро!"

"Спасибо вам за такой подарок".

"Одна из самых моих любимых композиций".

"Ты в моем сентябре… Уже более 20 лет неизменно".

"Дорогой Игорь Яковлевич, огромное спасибо за ваше творчество, за то, что вы есть".

"Надо же, и правда последний день сентября, и не заметила... Спасибо большое за красоту, дорогой Игорь Яковлевич! Любим вас, маэстро!"

"Как чудесно, когда можно превратить свои чувства и ощущения в музыку и поделиться ими с кем-то другим! Спасибо большое, маэстро!"

"Классно, красиво вас увидеть на экране, уже ждешь что-то необыкновенное, музыку. Вы – настоящий композитор, которого хочется послушать каждый день".

"Очень красивая музыка, впрочем, как и все остальные… Послушала несколько раз, еще один раз послушаю и пойду по своим делам… Всем здоровья, мира, добра!"

"Игорь Яковлевич, одно из моих любимых произведений. Ты в моем сентябре. Только добрый, искренний человек может писать такую гениальную музыку. Спасибо вам за все музыкальные композиции и песни".

Отметим, что инструментальная композиция "Ты в моем сентябре" вышла в 2004 году и вошла в альбом "Без слов. Часть 2". В июне того же года вышел клип.

Главную роль в клипе исполнила актриса Елена Корикова.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой показал выступление с казахстанцем Алексом Лимом и заинтриговал новым альбомом. Подробнее об этом – здесь.