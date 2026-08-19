Умерла режиссер мультфильма "Незнайка в Солнечном городе"
Фото: pixabay
Ушла из жизни режиссер мультфильмов "Незнайка в Солнечном городе" и "Муми-тролль и комета" Нина Шорина, сообщает Zakon.kz.
По словам шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергей Капкова, причина смерти режиссера неизвестна. Шориной было 83 года, пишет "РИА Новости".
"Нина Шорина сегодня скончалась (19.08.2026 г. – Прим. ред.) ", – сказал Сергей Капков.
Дату и место прощания и похорон объявят позже, пишет агентство.
Нина Шорина родилась 10 марта 1943 г. в Москве. Окончила ВГИК и с 1972 г. работала на "Союзмультфильме". Ее дебютом стала роль Нюры в приключенческом фильме "Огни на реке" (1953). В качестве режиссера она принимала участие в создании таких мультфильмов, как "Незнайка в Солнечном городе", "Муми-тролль и комета", "Пудель", "Дверь".
Ранее стало известно, что Марсия Лукас – бывшая жена Джорджа Лукаса и монтажер культовых фильмов франшизы "Звездные войны" – скончалась в возрасте 80 лет в своем доме в Ранчо-Мираж (Калифорния).
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