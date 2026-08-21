Димаш в образе техвир и среди 3D-пикселей: раскрыта концепция второй главы мирового тура Кудайбергена

Сегодня, 21 августа 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил концепцию второй главы своего мирового тура DIMENSIONS, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации 32-летнего народного артиста РК и его команды в Instagram.

Уточняется, что вторая глава мирового тура называется "Разрушая границы".

"Фрагменты 3D-пикселей создают пространство, словно собранное из разных измерений. Частицы вырываются за пределы экрана, а реальные и цифровые формы переплетаются, стирая границы между настоящим и виртуальным, классическим вокальным искусством и авангардом. Это DIMENSIONS – выражение искусства, которое выходит за рамки привычных измерений", – отметила команда Кудайбергена.

Также из описания поста следует, что "Димаш предстает в кожаном техвир-образе, окруженный фрагментами, которые бесконечно распадаются и собираются вновь".

"Это образ человека, который освобождается от единственного ярлыка, однажды закрепленного за ним миром. В целом этот цифровой визуальный язык отражает его музыку – творчество, которое вбирает в себя все и не ограничивает то, во что оно может превратиться. Расширяя границы своего искусства, он остается неизменно верен своей любви к пению. Каждый новый творческий поиск рождается из этой чистой и искренней страсти", – заключила команда артиста.

Поклонники Димаша из разных уголков планеты восхитились преображением своего кумира и заявили, что с нетерпением ждут его мирового тура:

"Как, Димаш! Это круто! Просто невероятно!"

"Ты покорил меня уже одним техвир-образом из кожи".

"Мы больше не можем ждать! Этот тур будет просто безумным!"

"Безграничное доверие к твоему творчеству, ожидание нового и чудесного".

"Смелое заявление! Я восхищаюсь этой смелостью настоящего художника!"

"Вау, потрясающее воплощение, которое выходит за рамки привычного и освобождается от стандартов".

"Брат, чем дальше, тем более нереальным ты становишься! Ты просто невероятно красив, я не выдерживаю!"

"С огромной радостью буду ждать этот тур, который, я уверена, оставит след в моем сердце. Спасибо, Димаш. Никогда не переставай быть таким, какой ты есть. Всегда оставайся примером для других".

"Музыка – это акт любви и страсти, поэтому она так вознаграждает" – в этом весь ты, Ди. Люблю твой этот мир музыки. Ждем, безумно ждем, чтобы окунуться в это волшебство. Феерия будет однозначно".

"Димаш, у меня есть всего одна маленькая просьба к твоим предстоящим концертам… Надень кожаный наряд хотя бы один раз. Ты не можешь быть настолько невероятно горячим и при этом лишать нас кожаного образа на концертах. Ради всего человечества – мы должны это увидеть".

"Последнее слово в этом тексте – Passion – страсть. И это тот ключ, который открывает секрет твоего успеха: твое страстное, неуемное, бескомпромиссное, яркое и эмоциональное отношение к музыке, жизни и любви – это то, чем ты щедро одариваешь слушателей. Ждем новых открытий в этом увлекательном путешествии!"

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Концепцию первой главы мирового тура Димаш Кудайберген представил 18 августа 2026 года.