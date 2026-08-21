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Культура и шоу-бизнес

Димаш в образе техвир и среди 3D-пикселей: раскрыта концепция второй главы мирового тура Кудайбергена

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 14:15 Фото: ru.dimashnews.com
Сегодня, 21 августа 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил концепцию второй главы своего мирового тура DIMENSIONS, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации 32-летнего народного артиста РК и его команды в Instagram.

Уточняется, что вторая глава мирового тура называется "Разрушая границы".

"Фрагменты 3D-пикселей создают пространство, словно собранное из разных измерений. Частицы вырываются за пределы экрана, а реальные и цифровые формы переплетаются, стирая границы между настоящим и виртуальным, классическим вокальным искусством и авангардом. Это DIMENSIONS – выражение искусства, которое выходит за рамки привычных измерений", – отметила команда Кудайбергена.

Также из описания поста следует, что "Димаш предстает в кожаном техвир-образе, окруженный фрагментами, которые бесконечно распадаются и собираются вновь".

"Это образ человека, который освобождается от единственного ярлыка, однажды закрепленного за ним миром. В целом этот цифровой визуальный язык отражает его музыку – творчество, которое вбирает в себя все и не ограничивает то, во что оно может превратиться. Расширяя границы своего искусства, он остается неизменно верен своей любви к пению. Каждый новый творческий поиск рождается из этой чистой и искренней страсти", – заключила команда артиста.

Поклонники Димаша из разных уголков планеты восхитились преображением своего кумира и заявили, что с нетерпением ждут его мирового тура:

  • "Как, Димаш! Это круто! Просто невероятно!"
  • "Ты покорил меня уже одним техвир-образом из кожи".
  • "Мы больше не можем ждать! Этот тур будет просто безумным!"
  • "Безграничное доверие к твоему творчеству, ожидание нового и чудесного".
  • "Смелое заявление! Я восхищаюсь этой смелостью настоящего художника!"
  • "Вау, потрясающее воплощение, которое выходит за рамки привычного и освобождается от стандартов".
  • "Брат, чем дальше, тем более нереальным ты становишься! Ты просто невероятно красив, я не выдерживаю!"
  • "С огромной радостью буду ждать этот тур, который, я уверена, оставит след в моем сердце. Спасибо, Димаш. Никогда не переставай быть таким, какой ты есть. Всегда оставайся примером для других".
  • "Музыка – это акт любви и страсти, поэтому она так вознаграждает" – в этом весь ты, Ди. Люблю твой этот мир музыки. Ждем, безумно ждем, чтобы окунуться в это волшебство. Феерия будет однозначно".
  • "Димаш, у меня есть всего одна маленькая просьба к твоим предстоящим концертам… Надень кожаный наряд хотя бы один раз. Ты не можешь быть настолько невероятно горячим и при этом лишать нас кожаного образа на концертах. Ради всего человечества – мы должны это увидеть".
  • "Последнее слово в этом тексте – Passion – страсть. И это тот ключ, который открывает секрет твоего успеха: твое страстное, неуемное, бескомпромиссное, яркое и эмоциональное отношение к музыке, жизни и любви – это то, чем ты щедро одариваешь слушателей. Ждем новых открытий в этом увлекательном путешествии!"

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Концепцию первой главы мирового тура Димаш Кудайберген представил 18 августа 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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