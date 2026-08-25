"Нити наследия": творчество Батимы Заурбековой представят в Национальном музее искусств в Алматы

Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в Алматы представил выставку "Нити наследия", посвященную 80-летию со дня рождения Батимы Заурбековой – известной казахстанской художницы и одной из основоположниц национальной школы гобелена.

Выставка пройдет с 25 сентября по 8 ноября 2026 года. В экспозицию войдут более 80 работ – гобелены, живописные и графические произведения из собрания музея и семейного архива художницы.

Гобелен – это тканая картина, в которой изображение создается с помощью нитей на специальном станке. В Казахстане этот вид искусства получил активное развитие во второй половине XX века. Художники переосмысливали традиции ковроткачества и войлочного орнамента, соединяя их с современным искусством.

Таким образом, сформировавшаяся казахстанская школа гобелена объединила народные мотивы, национальный орнамент и современные художественные приемы. И одной из ключевых фигур этого направления стала Батима Заурбекова.

Более 50 лет творчество заслуженного деятеля искусств Казахстана, лауреата Государственной премии Казахской ССР было связано с развитием казахстанского гобелена, в котором она сочетала национальные традиции и современный художественный язык.

Фото: Национальный музей искусств имени Кастеева

Выставка показывает творчество художницы в контексте мировой культуры и раскрывает основные темы ее работ через диалог с народным искусством и живописью модернизма.

Экспозицию "Нити наследия" разделили на три зала.

В зале постоянной коллекции музея представлены образцы декоративно-прикладного искусства. Они помогают увидеть связь творчества Батимы Заурбековой с национальной художественной традицией.

Фото: Национальный музей искусств имени Кастеева

Массивные стены павильона напоминают о Мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави – образе, который часто встречается в работах художницы. Само пространство павильона символизирует дом, убежище и святилище. Через него раскрываются важные для творчества Заурбековой темы – связь человека с природой, сакральность материи и значение ремесла.

Во втором зале работы объединены в несколько тематических зон. Каждая из них посвящена отдельному направлению творчества художницы.

Открытая планировка позволяет посетителям самостоятельно выбирать маршрут и рассматривать произведения с разных ракурсов. Дополнением к экспозиции станет музыка, которая поможет глубже погрузиться в атмосферу выставки.

Третий зал посвящен образу женщины в творчестве Батимы Заурбековой. Центральным элементом композиции стал подвешенный к потолку шанырак, вокруг которого разместили портреты казахских красавиц в национальных нарядах.

Фото: Национальный музей искусств имени Кастеева

Эти образы подчеркивают связь женского начала с идеей продолжения жизни, семьи и преемственности поколений.

Здесь же посетители смогут посмотреть документальный фильм о художнице, увидеть архивные фотографии и попробовать поработать на учебном ткацком станке, познакомившись с особенностями создания гобелена.

"Нити наследия" выходит за рамки обычной ретроспективной выставки. Проект предлагает посмотреть на гобелен не только как на часть художественного наследия, но и как на живой вид искусства, который продолжает говорить с современным зрителем.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию – от искусствоведов до дизайнеров, архитекторов и представителей творческих сообществ. Организаторы стремятся показать, что национальные традиции могут быть не только частью прошлого, но и источником современного визуального языка.

Спустя десятилетия гобелены Батимы Заурбековой продолжают говорить о доме, памяти и преемственности поколений.

"Нити наследия" станет встречей с творчеством художницы и наследием, которое продолжает жить в настоящем.

Батима Заурбекова родилась в 1946 году в селе Фурмановка Мойынкумского района Джамбулской области КазССР (сейчас с. Мойынкум, Жамбылская область). Окончив школу в 1964 году, поступила в Алматинское художественное училище им. Н. В. Гоголя на специальность "Художник-прикладник". Она является автором свыше 300 гобеленов.

В 2026 году президент Касым-Жомарт Токаев наградил Батиму Заурбекову Орденом "Отан".