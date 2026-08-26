"Плакала навзрыд": почему Айгуль Иманбаева отказалась от роли в фильме Баян Алагузовой
По словам артистки, продюсер лично предложила ей сыграть ключевую роль в фильме, поднимающем проблему бытового насилия, выразив уверенность в ее актерском мастерстве. Однако знакомство со сценарием обернулось для Иманбаевой сильным эмоциональным потрясением.
"Знаете, когда я читала сценарий, мне кажется, сработала моя мышечная память и проснулись все "болячки". Ноги и руки задрожали, я плакала навзрыд. Тут же позвонила Баян и сказала, что не смогу сыграть эту роль, потому что боюсь. Все травмы детства проснулись, моя жизнь словно перевернулась. Попросила ее не обижаться", – поделилась воспоминаниями Айгуль Иманбаева.
Продюсер с пониманием отнеслась к реакции подруги и передала контакты режиссеру-постановщику картины Аскару Узабаеву, который попытался переубедить актрису.
"Аскар позвонил и начал меня уговаривать, говорила, что фильм будет участвовать в международных кинофестивалях: "Ты должна раскрыться, должна сыграть в этом фильме". Но я рассказала ему, что последние шесть лет упорно занимаюсь с психологом и не хочу возвращаться к этим воспоминаниям, ведь я пытаюсь от них избавиться. Читая сценарий, я будто вновь пережила свою жизнь. Аскар все понял и принялся меня успокаивать", – призналась певица.
Актриса подчеркнула, что проблема семейного насилия остается невероятно острой для общества. Ей регулярно пишут женщины, сталкивающиеся с абьюзом и психологическим давлением дома.
По мнению Иманбаевой, дети, растущие в атмосфере постоянных скандалов, впитывают этот сценарий и переносят его во взрослую жизнь. Артистка призналась, что сама до сих пор испытывает страх перед пьяными людьми и громкими разговорами, поэтому призвала родителей осознанно относиться к воспитанию.
"Если вы растите маленького ребенка, нужно брать ответственность и уделять огромное внимание его воспитанию. Все травмы родом из детства. Многие девушки, терпящие насилие, видели этот же сценарий у себя дома. Непроработанные детские травмы неизбежно ведут к проблемам уже в собственной семье", – резюмировала артистка.
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