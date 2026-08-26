#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
458.87
535.09
5.42
Политика

Скончался популярный британский актер, сыгравший в фильме "Один дома 2"

Фото: wikimedia, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 21:15 Фото: wikimedia
На 81-м году жизни скончался британский актер Тим Карри, получивший мировую известность благодаря ролям легендарного клоуна Пеннивайза в экранизации "Оно" и консьержа в комедии "Один дома 2", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники. Актер скончался поздно вечером в минувший вторник в своем доме в Лос-Анджелесе.

По данным правоохранительных органов, полиция прибыла к дому Карри в 23:23. Криминальная версия смерти исключается.

"Актер на протяжении 10 лет боролся с серьезными проблемами со здоровьем", – говорится в сообщении.

Тим Карри начал свою карьеру в Голливуде в конце 1960-х годов. Популярность к нему пришла после выхода "Шоу ужасов Рокки Хоррора". Хотя поначалу критики не оценили картину, со временем она обрела вторую жизнь, став культовым явлением в жанре так называемых "полуночных кинопоказов".

Кроме того, Карри сыграл клоуна Пеннивайза в ранней экранизации романа Стивена Кинга "Оно" (1990 г.) и мистера Гектора в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".

Среди других работ актера – фильмы "Энни", "Охота за "Красным Октябрем", "Остров сокровищ маппетов", "Воссоединение семейки Аддамс" и "Очень страшное кино 2".

Тим Карри всегда активно работал как в кино, так и на театральной сцене, однако в последние годы проблемы со здоровьем стали серьезным препятствием для него. В 2012 году он перенес обширный инсульт, потребовавший операции на головном мозге.

В прошлом году, примерно в то время, когда вышли его мемуары "Бродяга" (Vagabond), Карри признался, что по-прежнему не может ходить.

8 января 2026 года не стало казахстанского актера Мурата Бисенбина, исполнившего роль криминального авторитета Руслана в культовой дилогии "Рэкетир".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
актер
14:50, 19 октября 2023
Скончался актер из ТВ-шоу "Каламбур"
Умер актер из сериала Теория большого взрыва
16:11, 19 июля 2024
Умер актер из сериала "Теория большого взрыва"
умер актер
20:02, 05 мая 2024
Скончался актер из "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стэн Вавринка после матча
21:07, Сегодня
Стэн Вавринка сыграет на US Open - 2026 в одиночном разряде
Серена и Винус Уильямс перед матчем
20:35, Сегодня
Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард на US Open в парном разряде
Сейф Попов перед матчем
20:04, Сегодня
Ключевой игрок "Алтая" Попов не поможет команде в следующем матче КПЛ
Стас Покатилов перед матчем в Лиге чемпионов
19:33, Сегодня
Стас Покатилов рассказал, против какого клуба мечтает сыграть в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: