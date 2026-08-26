Скончался популярный британский актер, сыгравший в фильме "Один дома 2"

На 81-м году жизни скончался британский актер Тим Карри, получивший мировую известность благодаря ролям легендарного клоуна Пеннивайза в экранизации "Оно" и консьержа в комедии "Один дома 2", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники. Актер скончался поздно вечером в минувший вторник в своем доме в Лос-Анджелесе.

По данным правоохранительных органов, полиция прибыла к дому Карри в 23:23. Криминальная версия смерти исключается.

"Актер на протяжении 10 лет боролся с серьезными проблемами со здоровьем", – говорится в сообщении.

Тим Карри начал свою карьеру в Голливуде в конце 1960-х годов. Популярность к нему пришла после выхода "Шоу ужасов Рокки Хоррора". Хотя поначалу критики не оценили картину, со временем она обрела вторую жизнь, став культовым явлением в жанре так называемых "полуночных кинопоказов".

Кроме того, Карри сыграл клоуна Пеннивайза в ранней экранизации романа Стивена Кинга "Оно" (1990 г.) и мистера Гектора в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".

Среди других работ актера – фильмы "Энни", "Охота за "Красным Октябрем", "Остров сокровищ маппетов", "Воссоединение семейки Аддамс" и "Очень страшное кино 2".

Тим Карри всегда активно работал как в кино, так и на театральной сцене, однако в последние годы проблемы со здоровьем стали серьезным препятствием для него. В 2012 году он перенес обширный инсульт, потребовавший операции на головном мозге.

В прошлом году, примерно в то время, когда вышли его мемуары "Бродяга" (Vagabond), Карри признался, что по-прежнему не может ходить.

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