"Дедушка приехал!": Дима Билан показал подписчикам своих внуков

Российский певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором показал внуков. Артист ездил в Пестрецы (село в Республике Татарстан РФ), сообщает Zakon.kz.

Во время этого путешествия Билан встретился со своими родственниками и познакомился с детьми, которые приходятся ему троюродными внуками.

"Я троюродный дед!" – прокомментировал народный любимец.

Артист не стал раскрывать подробности личной жизни. Известно лишь, что Дмитрий не спешит становиться отцом, поскольку уже чувствовал себя родителем в подростковом возрасте, и осознал, что это не его.

Подписчики музыканта тепло прокомментировали его пост:

Шанс встретить Билана в рыболовном магазине мал, но никогда не равен нулю.

Спасибо за это теплейшее видео! В нем все по-настоящему! И Вы такой родной и близкий!

Все сразу приобрели: и внуков, и местный акцент. Теплое видео такое, как будто я со своими родственниками встретилась.

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