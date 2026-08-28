Латифе из "Клона" пришлось полтора года судиться с подругой

Сыгравшая Латифу в бразильском сериале "Клон" актриса Летисия Сабателла полтора года боролась за своего пса Бертольдо в суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Metropoles , в марте 2026 года Летисия Сабателла обратилась в суд, пытаясь вернуть двоих собак, Бертольдо и Бебе, которых ее подруга отдала в другие семьи без ее ведома.

Дело в том, что за время до разбирательства подруга-ветеринар помогала ей с животными, пока ни Сабателлы, ни ее партнера Даниэля Дантаса не было дома. Вернувшись, пара обнаружила, что собаки исчезли.

"Я не знаю, почему она перешла эту черту. Она сама признает, что совершила поступок, о котором сожалеет, ей не следовало этого делать, но она уже ничего не может изменить, потому что теперь они находятся под присмотром других семей", – вспоминает Сабателла.

Бебе удалось вернуть раньше, а Бертольдо изъяли только после решения суда.

Актриса считает случившееся ошибкой, но отмечает, что не получила внятного объяснения от подруги.

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