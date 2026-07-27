"Макс так оберегает Аллу": Галкин и Пугачева вышли вместе в свет и поддержали Лайму Вайкуле
Фестиваль проходил с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари". Он был создан и проводится ежегодно с 2015 года латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.
Поддержать подругу с первых дней фестиваля пришла Примадонна с супругом. Алла Пугачёва и Максим Галкин стали почетными гостями.
На второй день фестиваля Алла Борисовна пришла вся в черном, а Максим остановил свой выбор на строгом костюме коричневого цвета.
На заключительном дне фестиваля 77-летнюю Пугачёву заметили в мини-юбке и с тростью. Ее, как и прежде, сопровождал 50-летний Галкин, который был в черном смокинге с бабочкой.
Поклонники Примадонны выразили свое восхищение и осыпали ее комплиментами:
- "Сильная женщина!"
- "Ну какая стильная Алла Борисовна".
- "Макс так оберегает Аллу, прям аура вокруг".
- "Алле Борисовне 77 лет и она прекрасно выглядит!"
- "Обожаемая Алла Пугачева! Максиму почтение и уважение!"
- "Любимая Алла Борисовна! Здоровья! Спасибо за оптимизм!"
- "Не трогайте Аллу! Уважайте старость! Алла – женщина-легенда!"
- "Дай Бог здоровья легенде. Низкий поклон за творческий вклад и светлый ум".
- "Годы беспощадны. Но какая энергетика от этой хрупкой женщины! Счастья вам!"
- "Как приятно смотреть на людей, одаренных духом, любовью, талантом! Здоровья и счастья!"
- "Люди с чистой совестью и великим сердцем! Свободные, в отличие от остального "населения".
Некоторые из фанатов выдвинули свои версии появления Аллы Борисовны с тростью на заключительном дне фестиваля:
- "Она сломала тазобедренный сустав и долго не могла встать. После такого она – великий молодец и выглядит прекрасно! Браво, Алла!"
- "Алла Борисовна упала, сломала ногу, тазобедренный сустав, лечение, восстановление и выглядит на свои 78 очень даже ничего. "Упасть могут многие, но подняться не каждому дано".
Также гостями и участниками Laima Rendezvous Jūrmala стали певица Монеточка, рэпер Noize MC, рок-певец Андрей Макаревич, юморист Семён Слепаков, украинский дуэт "Потап и Настя" и другие.
Отметим, что участницей Международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 стала казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева. Организаторы включили ее в число особых участников фестиваля, отметив вокальное мастерство и уникальный голос казахстанки.
Зарина Алтынбаева вновь получила приглашение на одну из главных музыкальных площадок летней Юрмалы после успешного выступления в 2025 году.
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8 июля 2026 года Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачевой. Речь идет о композиции "Прости, поверь", которую Примадонна начала исполнять на концертах осенью 1985 года. Написанная Игорем Николаевым песня стала настоящим хитом тех лет, а в 1986 году Алла Пугачева исполнила ее на историческом концерте в Чернобыле.