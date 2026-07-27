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Культура и шоу-бизнес

"Макс так оберегает Аллу": Галкин и Пугачева вышли вместе в свет и поддержали Лайму Вайкуле

юморист Максим Галкин, эстрадная певица Алла Пугачёва, эстрадная певица Лайма Вайкуле, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:19 Фото: Instagram/alla_orfey, Instagram/laima_vaikule_official
Одна из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин вместе вышли в свет. Произошло это в латвийском городе Юрмала, где состоялся Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль проходил с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари". Он был создан и проводится ежегодно с 2015 года латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.

Поддержать подругу с первых дней фестиваля пришла Примадонна с супругом. Алла Пугачёва и Максим Галкин стали почетными гостями.

На второй день фестиваля Алла Борисовна пришла вся в черном, а Максим остановил свой выбор на строгом костюме коричневого цвета.

На заключительном дне фестиваля 77-летнюю Пугачёву заметили в мини-юбке и с тростью. Ее, как и прежде, сопровождал 50-летний Галкин, который был в черном смокинге с бабочкой.

Поклонники Примадонны выразили свое восхищение и осыпали ее комплиментами:

  • "Сильная женщина!"
  • "Ну какая стильная Алла Борисовна".
  • "Макс так оберегает Аллу, прям аура вокруг".
  • "Алле Борисовне 77 лет и она прекрасно выглядит!"
  • "Обожаемая Алла Пугачева! Максиму почтение и уважение!"
  • "Любимая Алла Борисовна! Здоровья! Спасибо за оптимизм!"
  • "Не трогайте Аллу! Уважайте старость! Алла – женщина-легенда!"
  • "Дай Бог здоровья легенде. Низкий поклон за творческий вклад и светлый ум".
  • "Годы беспощадны. Но какая энергетика от этой хрупкой женщины! Счастья вам!"
  • "Как приятно смотреть на людей, одаренных духом, любовью, талантом! Здоровья и счастья!"
  • "Люди с чистой совестью и великим сердцем! Свободные, в отличие от остального "населения".

Некоторые из фанатов выдвинули свои версии появления Аллы Борисовны с тростью на заключительном дне фестиваля:

  • "Она сломала тазобедренный сустав и долго не могла встать. После такого она – великий молодец и выглядит прекрасно! Браво, Алла!"
  • "Алла Борисовна упала, сломала ногу, тазобедренный сустав, лечение, восстановление и выглядит на свои 78 очень даже ничего. "Упасть могут многие, но подняться не каждому дано".

Также гостями и участниками Laima Rendezvous Jūrmala стали певица Монеточка, рэпер Noize MC, рок-певец Андрей Макаревич, юморист Семён Слепаков, украинский дуэт "Потап и Настя" и другие.

Отметим, что участницей Международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 стала казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева. Организаторы включили ее в число особых участников фестиваля, отметив вокальное мастерство и уникальный голос казахстанки.

Зарина Алтынбаева вновь получила приглашение на одну из главных музыкальных площадок летней Юрмалы после успешного выступления в 2025 году.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 13:19
"Алла, спасибо, до свидания": копию Пугачевой нашли в России

8 июля 2026 года Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачевой. Речь идет о композиции "Прости, поверь", которую Примадонна начала исполнять на концертах осенью 1985 года. Написанная Игорем Николаевым песня стала настоящим хитом тех лет, а в 1986 году Алла Пугачева исполнила ее на историческом концерте в Чернобыле.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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