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Культура и шоу-бизнес

Актриса Фариза Ескермес исполнила свою мечту

Актриса Фариза Ескермес , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 12:43 Фото: Instagram/fariza_yeskermes
Казахстанская актриса Фариза Ескермес, известная по сериалу "Мошенники", отправилась вместе с мужем в Италию. Во время путешествия артистка рассказала подписчикам о месте, которое давно мечтала посетить, передает Zakon.kz.

Ескермес побывала в Тоскане и призналась, что давно хотела увидеть этот регион Италии. При этом поездка стала для нее неожиданной, о путешествии она узнала всего за три дня до отъезда.

"Тоскана. Я всегда мечтала попасть именно в эти края, и всего три дня назад узнала, что мы едем сюда. Все случилось совершенно спонтанно, а так мне кажется всегда интереснее. Путешествуем без плана, полная импровизация. Не знаем, куда поедем завтра, и что будем делать… Но сейчас нам здесь хорошо", – написала под постом актриса.

Судя по фотографиям актрисы, спонтанная поездка принесла ей немало положительных эмоций. Сейчас Ескермес продолжает знакомиться с Тосканой и наслаждаться отдыхом, не планируя заранее следующие пункты путешествия.

Ранее мы сообщали, что звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин перенес операцию.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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