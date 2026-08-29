Концерт Ольги Бузовой отменили в Алматы

Запланированный в Алматы концерт российской певицы Ольги Бузовой отменили. Выступление должно было состояться 9 октября 2026 года во Дворце спорта имени Балуана Шолака, сообщает Zakon.kz.

Об отмене сообщили организаторы продаж билетов. Причины такого решения не уточняются – в сообщении говорится лишь, что концерт не состоится "по независящим от организаторов причинам".

Деньги за приобретенные билеты обещают вернуть автоматически в течение 14 рабочих дней.

Организаторы принесли извинения зрителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за понимание.

"Дорогие друзья! Уведомляем вас, что по независящим от нас и организаторов причинам концерт Ольги Бузовой, запланированный на 9 октября в Алматы, отменяется. Возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 рабочих дней. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение", – говорится в посте.

Ранее 40-летняя Ольга Бузова обрела новый и важный статус.