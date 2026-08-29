"На диету!": Максим Галкин в плавках вызвал бурную реакцию в Сети

В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия вокруг нового видео юмориста Максима Галкина с отдыха. Кадрами отпуска артист поделился на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном ролике шоумен позирует на пляже в плавках и с кокосом в руках. Публикацию он лаконично подписал: "Последние дни лета".

Однако внимание подписчиков приковал не столько тропический пейзаж, сколько внешний вид и поведение артиста. В комментариях под постом развернулись жаркие споры.

Часть пользователей критически оценила публикацию, заподозрив Галкина в использовании фильтров и редактировании видео для визуального расширения фигуры.

Мне одной кажется, что он что-то потерял?

Все хорошо, кроме плавок.

На диету!

Впрочем, среди комментаторов оказалось немало и тех, кто оценил физическую форму артиста и поддержал его комплиментами.

Максим, вы нас балуете.

Алла, мы вам все завидуем!

Красавчик стал.

Ни стыда, ни совести, ни геолокации...

К слову, по информации СМИ, шоумен проводит отпуск на побережье без своей супруги Аллы Пугачёвой – из-за рекомендаций врачей ей противопоказано длительное пребывание под открытым солнцем.

Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе вышли в свет. Произошло это в латвийском городе Юрмала, где состоялся Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Таким образом одна из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса поддержала подругу семьи – латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле.