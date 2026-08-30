"Свинья": Виктория Боня нашла обидную запись в телефоне дочери

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня оказалась в эпицентре курьезного семейного скандала: ее 12-летняя дочь Анджелина присвоила родителям крайне неоднозначные имена в списке контактов, сообщает Zakon.kz.

О неожиданной находке знаменитость поведала подписчикам своего YouTube-канала. По словам светской львицы, она была шокирована, когда увидела, что подписана у собственного ребенка как "свинья". Впрочем, сама школьница быстро рассеяла зародившуюся обиду матери, объяснив, что ни о каком оскорблении речи не идет.

Оказалось, что виной всему стал вирусный интернет-тренд. Девочка переименовала контакты матери и отца в честь известного мема John Pork (Джон Свин) – виртуального персонажа из TikTok, чьи "звонки" стали популярным полем для шуток среди подростков.

"Нет! Это John Pork. Ты – легенда. Ты записана как легенда!" – попыталась оправдаться перед матерью Анджелина.

Узнав о креативе наследницы, Боня тут же связалась с отцом девочки, ирландским предпринимателем Алексом Смерфитом. Бывший избранник отнесся к ситуации с юмором и поддержал нестандартную строчку в телефоне.

"Ну что могу сказать, она очень креативная. У нее хорошее чувство юмора. Вы друг друга стоите. Зато бабушка записана как Mami и сердечки", – пересказала реакцию экс-возлюбленного телеведущая.

Виктория Боня уже долгое время обосновалась на юго-востоке Франции, где вместе с бизнесменом занимается воспитанием общей дочери. Роман пары завязался еще в 2010 году, однако спустя семь лет совместной жизни они приняли решение расстаться, сохранив теплые отношения ради ребенка.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня чуть не погибла в Коста-Рике.