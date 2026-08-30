Фанатки Димаша Кудайбергена подарили казахстанцам книги на французском языке
Фото: Facebook/dimash.official.dq
Ко Дню знаний давние французские поклонницы творчества Димаша Кудайбергена Надин Пьерро и Садрин Байи передали из Парижа школьникам и преподавателям Казахстана больше ста книг на французском языке, сообщает Zakon.kz.
Доставку литературы поддержала ассоциация ALEM, занимающаяся продвижением казахской культуры во Франции. Передать книги помогло также посольство Казахстана, передает "24kz".
В посылках – детская и учебная литература, сказки, книги о французской истории и культуре. Среди них есть и произведения казахских авторов в переводе на французский.
"Часть изданий останется в библиотеке 25-й гимназии имени Есенберлина, другие передадут школам в регионах. В том числе НИШ в Актобе, где в этом году начинают преподавать французский язык", – говорится в репортаже.
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