Фанатки Димаша Кудайбергена подарили казахстанцам книги на французском языке

Ко Дню знаний давние французские поклонницы творчества Димаша Кудайбергена Надин Пьерро и Садрин Байи передали из Парижа школьникам и преподавателям Казахстана больше ста книг на французском языке, сообщает Zakon.kz.

Доставку литературы поддержала ассоциация ALEM, занимающаяся продвижением казахской культуры во Франции. Передать книги помогло также посольство Казахстана, передает "24kz".

В посылках – детская и учебная литература, сказки, книги о французской истории и культуре. Среди них есть и произведения казахских авторов в переводе на французский.

"Часть изданий останется в библиотеке 25-й гимназии имени Есенберлина, другие передадут школам в регионах. В том числе НИШ в Актобе, где в этом году начинают преподавать французский язык", – говорится в репортаже.

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