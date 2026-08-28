Можно ли дарить цветы учителям на 1 сентября, рассказали в Минпросвещения
Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали вопрос покупки цветов учителям на 1 сентября. В ведомстве напомнили, что традиционные букеты ко Дню знаний не должны становиться финансовым бременем для казахстанских семей, сообщает Zakon.kz.
В преддверии начала нового учебного года в профильном министерстве подчеркнули: внимание к педагогу не выражается в стоимости подарка.
Покупка букетов остается исключительно личной инициативой учеников и их родителей, а любые централизованные сборы в школах находятся под запретом.
"Дарить учителям цветы 1 сентября – добрая традиция. Однако она не должна превращаться в обязанность, соревнование или становиться причиной лишних расходов. Главное – не размер и стоимость букета, а уважение ребенка к учителю", – отметили в министерстве 28 августа 2026 года.
Отдельно в ведомстве напомнили школам и классным руководителям: превращать 1 сентября в повод для обязательных трат нельзя.
Педагоги не должны предлагать родителям скидываться на цветы и подарки или иным образом инициировать подобные сборы.
"Наша цель – провести первый день учебного года без лишней пышности, в теплой атмосфере, сохранив его воспитательное значение и прививая детям уважение к учителю, скромность и доброту", – резюмировали в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что смартфоны могут запретить в новом учебном году.
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