Можно ли дарить цветы учителям на 1 сентября, рассказали в Минпросвещения

В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали вопрос покупки цветов учителям на 1 сентября. В ведомстве напомнили, что традиционные букеты ко Дню знаний не должны становиться финансовым бременем для казахстанских семей, сообщает Zakon.kz.

В преддверии начала нового учебного года в профильном министерстве подчеркнули: внимание к педагогу не выражается в стоимости подарка.

Покупка букетов остается исключительно личной инициативой учеников и их родителей, а любые централизованные сборы в школах находятся под запретом.

"Дарить учителям цветы 1 сентября – добрая традиция. Однако она не должна превращаться в обязанность, соревнование или становиться причиной лишних расходов. Главное – не размер и стоимость букета, а уважение ребенка к учителю", – отметили в министерстве 28 августа 2026 года.

Отдельно в ведомстве напомнили школам и классным руководителям: превращать 1 сентября в повод для обязательных трат нельзя.

Педагоги не должны предлагать родителям скидываться на цветы и подарки или иным образом инициировать подобные сборы.

"Наша цель – провести первый день учебного года без лишней пышности, в теплой атмосфере, сохранив его воспитательное значение и прививая детям уважение к учителю, скромность и доброту", – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что смартфоны могут запретить в новом учебном году.