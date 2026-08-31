Певица Линда выступит с концертами в Казахстане

30 августа в своих соцсетях российская певица Линда анонсировала два концерта в городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, 29 ноября выступление запланировано в Алматы, а 30 ноября – в Астане.

Стоит отметить, что для певицы Казахстан имеет особое значение. Ее настоящее имя – Светлана Гейман. Она родилась 29 апреля 1977 года в городе Кентау и провела там несколько лет своей жизни.

К слову, 30 августа она выступила на FAMILY ROCK FEST в Конаеве.

"Благодарю, Казахстан, за ваши живые потоки, за это ошеломляющее состояние наших бьющихся сердец, моей родной земли!" – подписала она в Instagram фотографии с концерта.

Линда в Конаеве, фото: Instagram/lindageyman

Между тем отменили запланированный на 9 октября 2026 года в Алматы концерт российской певицы Ольги Бузовой.