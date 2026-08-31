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Культура и шоу-бизнес

Пошутил о самолете и расстроил фанатов: Димаш Кудайберген берет паузу до октября

Димаш Кудайберген, артист, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:23 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
29 августа 2026 года казахстанский артист Димаш Кудайберген выступил хедлайнером праздничного концерта ко Дню шахтера в Караганде. Через несколько дней музыкант разместил обращение и поделился дальнейшими планами, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита Stranger опубликовал фото из салона самолета с многочисленной аудиторией 31 августа 2026 года на странице в Instаgram.

Кудайберген кратко вспомнил гастроли в Казахстане.

"Караганда, спасибо!"

Далее он уточнил, что его ждет новое мировое турне.

"Увидимся в октябре. А я пока отправляюсь готовиться… Сразу скажу: самолет я сам пилотировать не буду, не переживайте… Ну разве что совсем чуть-чуть…"Димаш Кудайберген

Комментаторы моментально поддержали кумира, поздравив его с прошедшим концертом, и отметили чувство юмора.

  • Как здорово, ты шутишь, настроение на высоте!
  • Спасибо за незабываемое шоу! Счастливого пути!
  • Удачи, родной, во всех твоих планах.
  • Пусть вдохновение и наши добрые пожелания будут с вами во время подготовки к новому туру.
  • Шутить изволите, – пишут пользователи Сети.

Многие также с сожалением отметили, что теперь не увидят своего любимца до октября.

Ранее стало известно, что Кудайберген сделал сестре необычный подарок на 25-летие.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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