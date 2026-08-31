Пошутил о самолете и расстроил фанатов: Димаш Кудайберген берет паузу до октября
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
29 августа 2026 года казахстанский артист Димаш Кудайберген выступил хедлайнером праздничного концерта ко Дню шахтера в Караганде. Через несколько дней музыкант разместил обращение и поделился дальнейшими планами, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель хита Stranger опубликовал фото из салона самолета с многочисленной аудиторией 31 августа 2026 года на странице в Instаgram.
Кудайберген кратко вспомнил гастроли в Казахстане.
"Караганда, спасибо!"
Далее он уточнил, что его ждет новое мировое турне.
"Увидимся в октябре. А я пока отправляюсь готовиться… Сразу скажу: самолет я сам пилотировать не буду, не переживайте… Ну разве что совсем чуть-чуть…"Димаш Кудайберген
Комментаторы моментально поддержали кумира, поздравив его с прошедшим концертом, и отметили чувство юмора.
- Как здорово, ты шутишь, настроение на высоте!
- Спасибо за незабываемое шоу! Счастливого пути!
- Удачи, родной, во всех твоих планах.
- Пусть вдохновение и наши добрые пожелания будут с вами во время подготовки к новому туру.
- Шутить изволите, – пишут пользователи Сети.
Многие также с сожалением отметили, что теперь не увидят своего любимца до октября.
Ранее стало известно, что Кудайберген сделал сестре необычный подарок на 25-летие.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript