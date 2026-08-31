Димаш Кудайберген сделал сестре необычный подарок на 25-летие: Раушан вышла к нему на сцену

Казахстанская профессиональная певица-сопрано Светлана Айтбаева обратилась к единственной дочери с теплыми наставлениями и пожеланиями в день рождения. Сама же Раушан показала главный подарок от брата Димаша Кудайберена в важный день, сообщает Zakon.kz.

Артистка опубликовала одну из фотографий дочери в социальных сетях. Под снимком идет следующая подпись:

"С днем рождения, моя дорогая! Желаю тебе долгих лет жизни! Пусть вы с Ермаханом осуществите все свои мечты и достигнете поставленных целей!"

Известно, что сестре всемирно известного музыканта Димаша Кудайбергена Раушан 29 августа 2026 года исполнилось 25 лет.

Примечательно, что сама именинница также показала уже на своей странице в Instagram, как ее поздравил брат.

В этот день исполнитель хита "Любовь уставших лебедей" выступал с большим концертом в Караганде. В один из моментов артист пригласил сестру на сцену.

"С концерта в Караганде. Поздравил меня с днем рождения и пригласил на сцену. Спасибо тебе. Мы тебя любим очень-очень сильно. Главное – будь здоров и береги себя!" – написала она.

25 августа 2026 года мы рассказывали, что казахстанский блогер, создатель ковров ручной работы Жадыра связала крючком портрет Кудайбергена. Посмотрите на творческий шедевр по этой ссылке.