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Культура и шоу-бизнес

"В ее возрасте так не выглядят": Игорь Крутой резко отреагировал на комментарий о внешности 62-летней жены

композитор Игорь Крутой с супругой Ольгой, певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 18:24 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Российский композитор Игорь Крутой опубликовал фотографии с конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который проходил в Казани с 20 по 26 августа 2026 года. Публикация вызвала восхищение, но одному из комментаторов маэстро пришлось ответить, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки появились в Instagram 72-летнего народного артиста РФ сегодня, 31 августа.

"Новая волна 2026" уже стала историей. Неделя музыки, новых имен, встреч с друзьями, волнения, радости и большой работы всей нашей команды. Спасибо артистам, конкурсантам, зрителям и всем, кто был с нами в эти дни. А пока эмоции еще свежи – оставлю здесь эти кадры на память", – написал Игорь Крутой.

На трех фото композитор позирует с 62-летней женой Ольгой Крутой, внешность которой стала предметом обсуждения.

Так, один из комментаторов написал: "Жена после пластики красивее стала". На это резко отреагировал маэстро, который в ответ заявил: "Пластики не было и не будет…" Но на этом обсуждение не закончилось, и комментатор добавил: "Ну видно же, что все подтянуто, в ее возрасте так не выглядят".

"Порода…", – лаконично ответил Игорь Крутой и поставил точку в обсуждении внешности жены.

Большинство подписчиков просто остались в восторге от кадров и поблагодарили композитора за "Новую волну":

  • "Любимый маэстро!"
  • "Какие чудесные фото".
  • "Красивые снимки... Ольга безупречная красавица!"
  • "И год промчится – все повторится и вернется "Новая волна".
  • "Спасибо большое за этот невероятный праздник музыки, Игорь Яковлевич!"
  • "Леонтьев был прекрасен! Легенда! Лучший! Только он один украсил "Новую волну".
  • "Замечательные фотографии, прекрасные люди, теплые воспоминания о шикарных днях".
  • "Спасибо вам, Игорь Яковлевич! Это превосходно было у вас в Казани. Низкий вам поклон".
  • "Вам спасибо, родной Игорь Яковлевич, за такой праздник, за такой масштаб, эмоции и безупречно организованные все дни "Новой волны"! Вы – лучший".
  • "Еще одна история в мире музыки вашими стараниями, вниманием, с уважением и любовью к участникам, Игорь Яковлевич. Незабываемые мгновения времени останутся в памяти надолго. Спасибо за праздник музыки, за впечатления и вдохновения. Здоровья и долгих лет жизни, маэстро".
  • "Фото – шикарные, особенно понравился номер с Бастой. Очень много открытий. Спасибо за трогательные вечера с маэстро Юрием Антоновым, за вечер, посвященный 90-летию маэстро Раймонда Паулса, ностальгия и просто до слез... Спасибо всем-всем за этот грандиозный праздник! "Но год промчится, все повторится... И вернется "Новая волна"... Верим и надеемся, мира всем!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 18:24
"Самая красивая женщина": 62-летняя супруга Игоря Крутого поразила его поклонников

27 августа 2026 года сообщалось, что рэпер Баста и композитор Игорь Крутой зажгли на одной сцене, исполнив хит "Выпускной" на "Новой волне" в Казани.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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