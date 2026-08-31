"В ее возрасте так не выглядят": Игорь Крутой резко отреагировал на комментарий о внешности 62-летней жены

Российский композитор Игорь Крутой опубликовал фотографии с конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который проходил в Казани с 20 по 26 августа 2026 года. Публикация вызвала восхищение, но одному из комментаторов маэстро пришлось ответить, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки появились в Instagram 72-летнего народного артиста РФ сегодня, 31 августа.

"Новая волна 2026" уже стала историей. Неделя музыки, новых имен, встреч с друзьями, волнения, радости и большой работы всей нашей команды. Спасибо артистам, конкурсантам, зрителям и всем, кто был с нами в эти дни. А пока эмоции еще свежи – оставлю здесь эти кадры на память", – написал Игорь Крутой.

На трех фото композитор позирует с 62-летней женой Ольгой Крутой, внешность которой стала предметом обсуждения.

Так, один из комментаторов написал: "Жена после пластики красивее стала". На это резко отреагировал маэстро, который в ответ заявил: "Пластики не было и не будет…" Но на этом обсуждение не закончилось, и комментатор добавил: "Ну видно же, что все подтянуто, в ее возрасте так не выглядят".

"Порода…", – лаконично ответил Игорь Крутой и поставил точку в обсуждении внешности жены.

Большинство подписчиков просто остались в восторге от кадров и поблагодарили композитора за "Новую волну":

"Любимый маэстро!"

"Какие чудесные фото".

"Красивые снимки... Ольга безупречная красавица!"

"И год промчится – все повторится и вернется "Новая волна".

"Спасибо большое за этот невероятный праздник музыки, Игорь Яковлевич!"

"Леонтьев был прекрасен! Легенда! Лучший! Только он один украсил "Новую волну".

"Замечательные фотографии, прекрасные люди, теплые воспоминания о шикарных днях".

"Спасибо вам, Игорь Яковлевич! Это превосходно было у вас в Казани. Низкий вам поклон".

"Вам спасибо, родной Игорь Яковлевич, за такой праздник, за такой масштаб, эмоции и безупречно организованные все дни "Новой волны"! Вы – лучший".

"Еще одна история в мире музыки вашими стараниями, вниманием, с уважением и любовью к участникам, Игорь Яковлевич. Незабываемые мгновения времени останутся в памяти надолго. Спасибо за праздник музыки, за впечатления и вдохновения. Здоровья и долгих лет жизни, маэстро".

"Фото – шикарные, особенно понравился номер с Бастой. Очень много открытий. Спасибо за трогательные вечера с маэстро Юрием Антоновым, за вечер, посвященный 90-летию маэстро Раймонда Паулса, ностальгия и просто до слез... Спасибо всем-всем за этот грандиозный праздник! "Но год промчится, все повторится... И вернется "Новая волна"... Верим и надеемся, мира всем!"

27 августа 2026 года сообщалось, что рэпер Баста и композитор Игорь Крутой зажгли на одной сцене, исполнив хит "Выпускной" на "Новой волне" в Казани.