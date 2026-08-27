"Теперь я видел все": Баста и Игорь Крутой зажгли на одной сцене
Кадрами в Instagram поделился телеканал "Муз-ТВ" совместно с маэстро.
"Такого вы еще не видели! Баста и Игорь Крутой впервые вместе исполняют хит "Выпускной" на "Новой волне 2026". Композитор зачитал рэп. Как вам?" – говорится под публикацией.
Поклонники двух артистов и их коллеги остались в восторге от их выступления:
- "Теперь я видел все".
- "Легендарно и круто".
- "Это что-то на крутом".
- "Две легенды на сцене".
- "Мое почтение, маэстро".
- "Как же это невероятно! Легендарные".
- "Впервые вижу двух крутых одновременно".
- "Просто Игорь Крутой – он реально крутой, во всех смыслах".
- "Круче я сегодня уже ничего не увижу на просторах интернета".
- "Аааааа! Кайф! Игорь Яковлевич, ну что вы творите? На разрыв! Это теперь мой любимый номер! Какие же вы крутые!"
- "Игорь Яковлевич! Вы просто выходите на сцену – и больше ничего не нужно! Ваши песни, они уже говорят о многом! Спасибо вам! И дай Бог здоровья на многие лета!"
21 августа 2026 года Игорь Крутой показал кадры с открытия "Новой волны" и закулисье важного для него мероприятия. На них маэстро позировал с 62-летней женой Ольгой Крутой, которая прилетела из США в Казань, чтобы поддержать супруга. А 23 августа 72-летний композитор порадовал своих поклонников новым видео с участием супруги. 24 августа Крутой вновь поделился кадрами с возлюбленной, которую подписчики назвали "самой красивой женщиной".