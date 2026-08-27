"Теперь я видел все": Баста и Игорь Крутой зажгли на одной сцене

В ночь на 27 августа 2026 года в социальных сетях появилось видео с участием российского рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко) и известного композитора Игоря Крутого. Они зажгли на одной сцене, исполнив хит "Выпускной" на "Новой волне" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Кадрами в Instagram поделился телеканал "Муз-ТВ" совместно с маэстро.

"Такого вы еще не видели! Баста и Игорь Крутой впервые вместе исполняют хит "Выпускной" на "Новой волне 2026". Композитор зачитал рэп. Как вам?" – говорится под публикацией.

Поклонники двух артистов и их коллеги остались в восторге от их выступления:

"Теперь я видел все".

"Легендарно и круто".

"Это что-то на крутом".

"Две легенды на сцене".

"Мое почтение, маэстро".

"Как же это невероятно! Легендарные".

"Впервые вижу двух крутых одновременно".

"Просто Игорь Крутой – он реально крутой, во всех смыслах".

"Круче я сегодня уже ничего не увижу на просторах интернета".

"Аааааа! Кайф! Игорь Яковлевич, ну что вы творите? На разрыв! Это теперь мой любимый номер! Какие же вы крутые!"

"Игорь Яковлевич! Вы просто выходите на сцену – и больше ничего не нужно! Ваши песни, они уже говорят о многом! Спасибо вам! И дай Бог здоровья на многие лета!"

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21 августа 2026 года Игорь Крутой показал кадры с открытия "Новой волны" и закулисье важного для него мероприятия. На них маэстро позировал с 62-летней женой Ольгой Крутой, которая прилетела из США в Казань, чтобы поддержать супруга. А 23 августа 72-летний композитор порадовал своих поклонников новым видео с участием супруги. 24 августа Крутой вновь поделился кадрами с возлюбленной, которую подписчики назвали "самой красивой женщиной".