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Культура и шоу-бизнес

"Теперь я видел все": Баста и Игорь Крутой зажгли на одной сцене

рэпер Баста, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:25 Фото: Instagram/muztv и igorkrutoy65
В ночь на 27 августа 2026 года в социальных сетях появилось видео с участием российского рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко) и известного композитора Игоря Крутого. Они зажгли на одной сцене, исполнив хит "Выпускной" на "Новой волне" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Кадрами в Instagram поделился телеканал "Муз-ТВ" совместно с маэстро.

"Такого вы еще не видели! Баста и Игорь Крутой впервые вместе исполняют хит "Выпускной" на "Новой волне 2026". Композитор зачитал рэп. Как вам?" – говорится под публикацией.

Поклонники двух артистов и их коллеги остались в восторге от их выступления:

  • "Теперь я видел все".
  • "Легендарно и круто".
  • "Это что-то на крутом".
  • "Две легенды на сцене".
  • "Мое почтение, маэстро".
  • "Как же это невероятно! Легендарные".
  • "Впервые вижу двух крутых одновременно".
  • "Просто Игорь Крутой – он реально крутой, во всех смыслах".
  • "Круче я сегодня уже ничего не увижу на просторах интернета".
  • "Аааааа! Кайф! Игорь Яковлевич, ну что вы творите? На разрыв! Это теперь мой любимый номер! Какие же вы крутые!"
  • "Игорь Яковлевич! Вы просто выходите на сцену – и больше ничего не нужно! Ваши песни, они уже говорят о многом! Спасибо вам! И дай Бог здоровья на многие лета!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:25
Игорь Крутой с женой публично обратились к старшей дочери в особенный день

21 августа 2026 года Игорь Крутой показал кадры с открытия "Новой волны" и закулисье важного для него мероприятия. На них маэстро позировал с 62-летней женой Ольгой Крутой, которая прилетела из США в Казань, чтобы поддержать супруга. А 23 августа 72-летний композитор порадовал своих поклонников новым видео с участием супруги. 24 августа Крутой вновь поделился кадрами с возлюбленной, которую подписчики назвали "самой красивой женщиной".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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