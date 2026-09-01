"Кот Базилио и Лиса Алиса": образ мужа старшей дочери Баян Алагузовой обсудили в Казнете

Старшая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек – поделилась фотографиями с торжества в честь 31-летия своего супруга Алишера Кайдарова, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница разместила серию снимков с лаконичной подписью: "Я люблю тебя!"

Известно, что праздник посетили более 200 человек. Поздравить именинника собрались родные, многочисленные друзья и звезды шоу-бизнеса.

Пользователи отметили эффектный стиль и масштаб мероприятия, не обойдя вниманием и образ ее мужа.

Вы такая куколка.

Вы подарили нам столько смеха, веселья, танцев и песен, незабываемых воспоминаний и возможность увидеть всех друзей.

Вечер был шикарный.

Ваш муж напоминает мне итальянскую мафию.

Без обид. Ваша пара напоминает мне Кота Базилио и Лису Алису.

Кайрат Нуртас успевает везде. У вас сегодня в Караганде, завтра – в Жезказгане.

Шикарная пара, счастья и здоровья вам.

Сама же Баян Алагузова была не так активна в социальных и показала лишь пару праздничных фото.

В начале августа 2026 года Алагузова посвящала нежные слова одной из дочерей.