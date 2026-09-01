"Кот Базилио и Лиса Алиса": образ мужа старшей дочери Баян Алагузовой обсудили в Казнете
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Старшая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек – поделилась фотографиями с торжества в честь 31-летия своего супруга Алишера Кайдарова, сообщает Zakon.kz.
Предпринимательница разместила серию снимков с лаконичной подписью: "Я люблю тебя!"
Известно, что праздник посетили более 200 человек. Поздравить именинника собрались родные, многочисленные друзья и звезды шоу-бизнеса.
Пользователи отметили эффектный стиль и масштаб мероприятия, не обойдя вниманием и образ ее мужа.
- Вы такая куколка.
- Вы подарили нам столько смеха, веселья, танцев и песен, незабываемых воспоминаний и возможность увидеть всех друзей.
- Вечер был шикарный.
- Ваш муж напоминает мне итальянскую мафию.
- Без обид. Ваша пара напоминает мне Кота Базилио и Лису Алису.
- Кайрат Нуртас успевает везде. У вас сегодня в Караганде, завтра – в Жезказгане.
- Шикарная пара, счастья и здоровья вам.
Сама же Баян Алагузова была не так активна в социальных и показала лишь пару праздничных фото.
В начале августа 2026 года Алагузова посвящала нежные слова одной из дочерей.
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