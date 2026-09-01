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Культура и шоу-бизнес

"Кот Базилио и Лиса Алиса": образ мужа старшей дочери Баян Алагузовой обсудили в Казнете

Айсауле Бакытбек, супруг, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 19:01 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Старшая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек – поделилась фотографиями с торжества в честь 31-летия своего супруга Алишера Кайдарова, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница разместила серию снимков с лаконичной подписью: "Я люблю тебя!"

Известно, что праздник посетили более 200 человек. Поздравить именинника собрались родные, многочисленные друзья и звезды шоу-бизнеса.

Пользователи отметили эффектный стиль и масштаб мероприятия, не обойдя вниманием и образ ее мужа.

  • Вы такая куколка.
  • Вы подарили нам столько смеха, веселья, танцев и песен, незабываемых воспоминаний и возможность увидеть всех друзей.
  • Вечер был шикарный.
  • Ваш муж напоминает мне итальянскую мафию.
  • Без обид. Ваша пара напоминает мне Кота Базилио и Лису Алису.
  • Кайрат Нуртас успевает везде. У вас сегодня в Караганде, завтра – в Жезказгане.
  • Шикарная пара, счастья и здоровья вам.

Сама же Баян Алагузова была не так активна в социальных и показала лишь пару праздничных фото.

В начале августа 2026 года Алагузова посвящала нежные слова одной из дочерей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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