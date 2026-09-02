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Культура и шоу-бизнес

60 книг из Алматы доставили в Мексику для фанатов Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:54 Фото: dimashnews.com
29 августа 2026 года 60 экземпляров книги "Шексіз музыка" ("Бесконечная музыка") доставили в Мексику из Алматы для местного сообщества поклонников всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Церемония прошла весьма торжественно. В ней, как говорится на сайте Dimashnews.com, приняли участие посол Казахстана Алмурат Турганбеков, сотрудники дипломатического представительства, советник посольства Ерлан Кубашев, а также представители мексиканского сообщества Dears.

Также стоит отметить, что передача книг состоялась накануне серии концертов артиста в Мексике. В ноябре он выступит в четырех городах – Мехико, Мериде, Монтеррее и Гвадалахаре. Ожидается, что на концерты приедут поклонники также из других стран Латинской Америки.

В преддверии выступлений в Мексике пройдут дополнительные культурные события, знакомящие местную аудиторию с Казахстаном. В частности, в четырех городах, где пройдут концерты, предполагается организовать фотовыставки.

картины, фотовыставка, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:54

Фото: dimashnews.com

Стоит подчеркнуть, что Кудайберген пользуется огромной популярностью в Мексике. Местные поклонники встречают артиста как мировую суперзвезду, а его концерты собирают полные залы. Так, в октябре 2025 года он выступил на легендарной арене Auditorio Nacional в Мехико. Билеты на первый концерт были распроданы за считанные минуты, после чего организаторы объявили дополнительное шоу.

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В Мексике создали 4,5-метровую фигуру Димаша Кудайбергена

Немного ранее с заявлением выступал сам Кудайберген. Он огорчил поклонников новостью о том, что берет паузу до октября.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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