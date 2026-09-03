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Культура и шоу-бизнес

"Мои сыновья не казахи": Зара объяснила бурные споры вокруг фото с детьми

Зара и сыновья, семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:18 Фото: Instagram/zara_music
Заслуженная артистка России Зара 1 сентября 2026 года поделилась традиционными фотографиями с подросшими сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Эстрадная певица рассказала, что младший сын Максим идет в девятый класс, а старший Даниил – в 10.

Публикация певицы вызвала небывалые обсуждения среди ее поклонников. Поэтому через день ей пришлось выступить с некоторыми заявлениями.

"Родные! Не спешите с выводами! Почитала комментарии и поняла, что вокруг этих кадров уже столько историй сложилось. Поэтому хочу спокойно прояснить".Зара

Прежде всего она уточнила, что мужчина с бородой – это ее папа. Далее уточнила, что любит сыновей одинаково, всей душой.

"Если на фото я чуть ближе к одному из них – это просто случайный ракурс, никакой подоплеки тут нет. Если вам кажется, что на фото полная идиллия, значит, вам кажется. Зато теперь есть идеальные кадры, ради которых стоило пережить этот мини‑апокалипсис".Зара

Также исполнительница хита "Небо на двоих" высказалась о национальности детей.

"Мои сыновья не казахи. При этом я искренне уважаю казахскую культуру и с большой теплотой и любовью отношусь к народу Казахстана – у меня там много дорогих сердцу друзей. Мои дети по матери, то есть по мне – курды, а в роду отца переплетаются русские, украинские и татарские корни".Зара

Немного ранее казахстанский артист Димаш Кудайберген показал уникальные кадры с лошадью и тазы президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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