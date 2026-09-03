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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген показал уникальные кадры с лошадью и тазы Касым-Жомарта Токаева

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 13:54 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Сегодня, 3 сентября 2026 года, Казахстан впервые отмечает День казахского тазы и тобета. Всемирно известный артист Димаш Кудайберген не остался в стороне и поделился эксклюзивными кадрами в честь нового национального праздника, сообщает Zakon.kz.

Музыкант на своей странице в Instagram опубликовал серию фотографий, сопроводив их рассказом.

"Хочу поделиться с вами уникальными кадрами", – отметил исполнитель хита "Любовь уставших лебедей".

"На первом фото – момент, когда я запечатлен вместе с отцом нашей всеми любимой Акжан. Для меня было большой честью совершить прогулку верхом на лошади главы государства. На втором фото рядом со мной – тазы Касым-Жомарта Токаева по кличке Нэнси и Наурыз".Димаш Кудайберген

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"Крылатый тулпар Великой степи": видео с лошадью Токаева покорило Казнет

Как отмечает 32-летний народный артист Казахстана, у него с тазы связана особенная история.

"Президент Казахстана подарил мне тазы. Я назвал его Ғарышкер", – уточнил Кудайберген.

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Димаш Кудайберген показал красавца тазы, подаренного ему Токаевым
  • От первой фотки дух захватывает. Безумно красиво! А собачки всегда милота и радость. Красавцы, порода потрясающая!
  • Димаш на коне, это так красиво всегда!
  • Отличные фотографии. Хорошего дня, Димаш!
  • Прекрасный вид, выглядишь необыкновенно величественно.
  • Какая красота, – ответили восторженные комментаторы на публикацию.

Утром 3 сентября 2026 года советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров особо подчеркивал, что учреждение Дня казахского тазы и тобета – важный вклад в популяризацию национальных пород собак.

"На протяжении веков тазы и тобет были верными спутниками человека в Великой Cтепи и сегодня продолжают связывать нас с историей, традициями наших предков, с их трепетным отношением к природе родной земли", – заявил Смадияров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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