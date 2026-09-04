Без изменений в метро и с бесплатными шаттлами: транспорт Алматы подготовили к концерту Энрике Иглесиаса
Фото: Zakon.kz
В Алматы 5 сентября 2026 года во время концерта испанского певца Энрике Иглесиаса общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Изменений в работе автобусов и метрополитена не предусмотрено, сообщает Zakon.kz.
Согласно заявлению городского акимата, для удобства зрителей после окончания концерта организуют 50 бесплатных шаттлов.
Они будут отправляться от Центрального стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.
Шаттлы будут курсировать по пяти направлениям:
- аэропорт;
- микрорайон "Орбита";
- железнодорожный вокзал Алматы-1;
- Райымбек – Алатау;
- "Алматы Арена".
"Горожанам и гостям Алматы рекомендуют заранее продумать маршрут до стадиона и обратно. По возможности организаторы советуют пользоваться общественным транспортом".Пресс-служба акимата Алматы
Немного ранее мы уже рассказывали, что вчера, 3 сентября, звезда латиноамериканской поп-музыки впервые выступил в Астане. После концерта зрители поспешили поделиться впечатлениями, однако реакция на выступление оказалась неоднозначной. Теперь поклонники артиста надеются, что организаторы учтут все недочеты, и зрители смогут сполна насладиться шоу.
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