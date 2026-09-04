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Культура и шоу-бизнес

Без изменений в метро и с бесплатными шаттлами: транспорт Алматы подготовили к концерту Энрике Иглесиаса

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 12:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы 5 сентября 2026 года во время концерта испанского певца Энрике Иглесиаса общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Изменений в работе автобусов и метрополитена не предусмотрено, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению городского акимата, для удобства зрителей после окончания концерта организуют 50 бесплатных шаттлов.

Они будут отправляться от Центрального стадиона со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова.

Шаттлы будут курсировать по пяти направлениям:

  • аэропорт;
  • микрорайон "Орбита";
  • железнодорожный вокзал Алматы-1;
  • Райымбек – Алатау;
  • "Алматы Арена".
"Горожанам и гостям Алматы рекомендуют заранее продумать маршрут до стадиона и обратно. По возможности организаторы советуют пользоваться общественным транспортом".Пресс-служба акимата Алматы

Немного ранее мы уже рассказывали, что вчера, 3 сентября, звезда латиноамериканской поп-музыки впервые выступил в Астане. После концерта зрители поспешили поделиться впечатлениями, однако реакция на выступление оказалась неоднозначной. Теперь поклонники артиста надеются, что организаторы учтут все недочеты, и зрители смогут сполна насладиться шоу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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