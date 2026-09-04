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Культура и шоу-бизнес

"Ужасный звук" против "Он – огонь!": как в Казахстане прошел первый концерт Энрике Иглесиаса

фанаты, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:46 Фото: pexels
Звезда латиноамериканской поп-музыки Энрике Иглесиас в четверг, 3 сентября 2026 года, впервые посетил Казахстан с масштабным стадионным шоу. После концерта зрители поделились впечатлениями, однако реакция на выступление оказалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Гости музыкального вечера активно рассказали, что им понравилось, а что, по их мнению, организаторам стоит доработать.

  • Почему зона Dance Floor не соответствовала по схеме? Разочарование.
  • Звук был не очень. Надо было прислушиваться, чтобы текст услышать.
  • Организация была худшая. При сканировании билет оказался недействительным. Пришлось воевать с вашим волонтерами. Испорченное настроение с самого начала!
  • Кто организатор концерта? Почему не следят за людьми? Люди с других секций спускаются, танцуют на проходе, мешают обзору. Да еще много "левых" было, их сразу заметить можно: скачут с одного места на другое.
  • Ужасный концерт. Невозможно было слушать Энрике из-за плохого качества звука!
  • По сравнению с JLo – так себе. Не хватило ни голоса, ни энергетики. Музыканты местами откровенно не справлялись. А вот DJ на разогреве перед концертом – красавчик!
  • Это было шикарно. Мы так пели и танцевали, что сорвали голос.
  • Боже, какой же он красивый, это было невероятно.
  • Концерт был отличный. Звук в секторе Е тоже был отличный. Энрике пел вживую, а пение вживую всегда отличается от записанного в студии, не пойму, почему недовольны многие люди.
  • Выложился он в полной мере. Организация тоже была отличная, автобусы, которые привезли и увезли, никакой толпы, спокойно прошла, за минуту. На фуд-кортах не было очереди. Входы-выходы с секторов продуманы.
  • Очень плохой, ужасный звук был первую половину концерта. Не разобрать ни слов, ни музыки.
  • Конец был скомканным.
  • Энрике – просто огонь, энергия, атмосфера! А вот организация – ужас. Особенно с Dance Floor – тут реально подвели. По схеме все выглядело совсем иначе. Обидно, потому что сам концерт был прекрасным.
  • Очень классный! Но что-то надо делать со звуком.
  • Звук ужас, через 30 мин ушли. Вообще непонятно, что пел человек.
  • Огонь, были на сидячих местах. Единственное, звук не очень был.
  • Ужасный концерт, ужасный звук, я в шоке!
  • Как же было классно! Спасибо большое.
  • Очень круто, кайфанули.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:46
Казахстанка создала необычного "Энрике Иглесиаса" и теперь просит помощи

Уже завтра, 5 сентября, исполнитель хита Bailamos выступит в Алматы на Центральном стадионе. Поклонники артиста надеются, что организаторы учтут все недочеты, и зрители смогут сполна насладиться выступлением.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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