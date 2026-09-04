"Ужасный звук" против "Он – огонь!": как в Казахстане прошел первый концерт Энрике Иглесиаса

Звезда латиноамериканской поп-музыки Энрике Иглесиас в четверг, 3 сентября 2026 года, впервые посетил Казахстан с масштабным стадионным шоу. После концерта зрители поделились впечатлениями, однако реакция на выступление оказалась неоднозначной, сообщает Zakon.kz.

Гости музыкального вечера активно рассказали, что им понравилось, а что, по их мнению, организаторам стоит доработать.

Почему зона Dance Floor не соответствовала по схеме? Разочарование.

Звук был не очень. Надо было прислушиваться, чтобы текст услышать.

Организация была худшая. При сканировании билет оказался недействительным. Пришлось воевать с вашим волонтерами. Испорченное настроение с самого начала!

Кто организатор концерта? Почему не следят за людьми? Люди с других секций спускаются, танцуют на проходе, мешают обзору. Да еще много "левых" было, их сразу заметить можно: скачут с одного места на другое.

Ужасный концерт. Невозможно было слушать Энрике из-за плохого качества звука!

По сравнению с JLo – так себе. Не хватило ни голоса, ни энергетики. Музыканты местами откровенно не справлялись. А вот DJ на разогреве перед концертом – красавчик!

Это было шикарно. Мы так пели и танцевали, что сорвали голос.

Боже, какой же он красивый, это было невероятно.

Концерт был отличный. Звук в секторе Е тоже был отличный. Энрике пел вживую, а пение вживую всегда отличается от записанного в студии, не пойму, почему недовольны многие люди.

Выложился он в полной мере. Организация тоже была отличная, автобусы, которые привезли и увезли, никакой толпы, спокойно прошла, за минуту. На фуд-кортах не было очереди. Входы-выходы с секторов продуманы.

Очень плохой, ужасный звук был первую половину концерта. Не разобрать ни слов, ни музыки.

Конец был скомканным.

Энрике – просто огонь, энергия, атмосфера! А вот организация – ужас. Особенно с Dance Floor – тут реально подвели. По схеме все выглядело совсем иначе. Обидно, потому что сам концерт был прекрасным.

Очень классный! Но что-то надо делать со звуком.

Звук ужас, через 30 мин ушли. Вообще непонятно, что пел человек.

Огонь, были на сидячих местах. Единственное, звук не очень был.

Ужасный концерт, ужасный звук, я в шоке!

Как же было классно! Спасибо большое.

Очень круто, кайфанули.

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Уже завтра, 5 сентября, исполнитель хита Bailamos выступит в Алматы на Центральном стадионе. Поклонники артиста надеются, что организаторы учтут все недочеты, и зрители смогут сполна насладиться выступлением.