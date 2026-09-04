Мэрилин Монро и Бейонсе остались позади: кого назвали главной иконой стиля всех времен

Принцесса Диана возглавила рейтинг величайших женских икон стиля всех времен. Результаты исследования, проведенного среди 2 тыс. британцев, показали, что почти треть опрошенных считает ее эталоном вневременной моды, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Диана обошла Мэрилин Монро и Одри Хепберн, занявших второе и третье места. В десятку также вошли Бейонсе, Рианна, Мадонна и Грейс Келли.

Самым культовым нарядом в истории респонденты назвали белое платье Мэрилин Монро из фильма "Зуд седьмого года". Однако оно лишь немного опередило знаменитое "платье мести" Дианы.

"Многие женщины мечтают почувствовать себя принцессой хотя бы на один день, а Диана умела сделать эту мечту реальностью для каждой", – отметила стилист британского бренда Cotton Traders Джулс Диксон.

По ее словам, Диана умела сочетать классические вещи с неожиданными деталями, благодаря чему ее стиль остается актуальным спустя десятилетия.

"Она была настоящим первопроходцем в вопросах стиля – задолго до появления Instagram и онлайн-шопинга", – добавила Диксон.

Исследование также показало, что Диана остается популярной у разных поколений – от поколения Z до бэби-бумеров.

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