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Культура и шоу-бизнес

Достоевский, гольф и мировые музеи: требования дочери Баян Алагузовой вызвали возмущение в Казнете

Айару Бакытбек, дочь Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:01 Фото: Instagram/aiaru_bb
В интервью Аману Тасыгану казахстанский продюсер Баян Алагузова перечислила, какие требования ее дочь Айару Бакытбек предъявляет к своему будущему парню. Внушительный список вызвал противоречивые отзывы пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Актриса особо подчеркнула, что ее дочь не выйдет замуж за "обычного парня".

"Она не будет общаться с парнем, который как минимум не говорит на английском. Как максимум, он должен прочесть Моэма, Толстого, Достоевского и всех других, которых прочла она. Айару очень образована. Это ее минимальные требования. Также он должен играть в гольф, кататься на лыжах. Это то, чем хорошо владеет она. Должен разговаривать с ней о том, в каких мировых музеях он был, потому что она там была". Баян Алагузова

Также ее спутник должен говорить о классической музыке.

"Обычный парень не знает, кто такой Стравинский, Моцарт, Бах, Бетховен и так далее. Она всех их знает. Поэтому, как вы думаете, с каким мальчиком она должна общаться? Как минимум, с ровней", – добавила Алагузова.

У обычных мальчиков, по словам знаменитости, не получается диалог с Айару.

Впрочем, озвученные ключевые требования, не нашли отклик у казахстанцев.

  • Лучше Омар Хайяма не скажешь: "Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос".
  • Бах, Стравинский, музеи – это, конечно, прекрасно, если это действительно часть твоей культуры и интересов. Но когда это превращается в список требований к "достойному" человеку, культура заканчивается и начинается снобизм.
  • Мне кажется, заносчиво превращать собственный культурный опыт в квалификационные требования к человеку. Не все имели одинаковые возможности учить языки, ездить по музеям и получать такое же образование. И отсутствие этих возможностей еще не делает человека менее умным, глубоким или достойным.
  • Никогда не говори никогда...
  • Я тоже так говорила. В итоге вышла замуж за обычного казаха с аула, который не знает Бетховена, Баха.
  • Такие парни тоже будут ставить свои условия и требования.
  • Не возвышай себя над остальными, все люди равны перед судьбой. Гордыня рушит то, что строят годы, а скромность сохраняет мир и покой.
  • Пока молодая и амбициозная, она так говорит, но время покажет. У Бога свои планы. Главное – чтобы хорошим человеком был!
  • Очень много минимума. Скромность – красота человека!
  • Это запросы на очень богатого жениха... гольф, мировые музеи... не каждый очень образованный, умный, знающий в совершенство свой родной язык и английский бывал за границей, играл в гольф.
  • Квалификационные требования мадам Баян никому не нужны. Как говорил персонаж Антона Павловича Чехова доктор Астров: "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли".

Известно, что Айару Бакытбек окончила Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич в США. Девушка завершила обучение в декабре 2024 года, получив степень бакалавра искусств по специальности "Международные исследования". Часть программы она осваивала дистанционно из Казахстана, а финальный этап обучения проходила непосредственно в Соединенных Штатах.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:01
"Новая дочь": Баян Алагузова обратилась к Динаре Сатжан

Ранее образ мужа старшей дочери Баян Алагузовой активно обсуждали в Казнете.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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