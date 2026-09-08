Создатели "Южного парка" высмеяли Трампа, переименовав сериал

Создатели американского мультсериала "Южный Парк" решили переименовать его в "Южную Америку" в ответ на инициативы президента США Дональда Трампа по изменению названий географических объектов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, с нового, 29-го сезона сериал будет выходить под названием "Южная Америка". Создатели Мэтт Стоун и Трей Паркер заявили, что решение принято в духе "патриотизма" и поблагодарили корпорацию Paramount за поддержку.

Шутка появилась после очередной инициативы Трампа. Накануне президент предложил переименовать штат Нью-Мексико в "Нью-Америку", опубликовав созданное с помощью ИИ видео. Ранее его администрация выступала за переименование Мексиканского залива в "Американский залив", а также предлагала изменить название озера Онтарио.

"Южный Парк" известен сатирой на политиков и американскую власть. Создатели сериала неоднократно высмеивали Трампа и его сторонников.

Премьера 29-го сезона под названием South America состоится 16 сентября. Сериал будет доступен на Paramount+.

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