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Культура и шоу-бизнес

Создатели "Южного парка" высмеяли Трампа, переименовав сериал

Трампа потроллили сменой названия South Park, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 01:19 Фото: wikipedia
Создатели американского мультсериала "Южный Парк" решили переименовать его в "Южную Америку" в ответ на инициативы президента США Дональда Трампа по изменению названий географических объектов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, с нового, 29-го сезона сериал будет выходить под названием "Южная Америка". Создатели Мэтт Стоун и Трей Паркер заявили, что решение принято в духе "патриотизма" и поблагодарили корпорацию Paramount за поддержку.

Шутка появилась после очередной инициативы Трампа. Накануне президент предложил переименовать штат Нью-Мексико в "Нью-Америку", опубликовав созданное с помощью ИИ видео. Ранее его администрация выступала за переименование Мексиканского залива в "Американский залив", а также предлагала изменить название озера Онтарио.

"Южный Парк" известен сатирой на политиков и американскую власть. Создатели сериала неоднократно высмеивали Трампа и его сторонников.

Премьера 29-го сезона под названием South America состоится 16 сентября. Сериал будет доступен на Paramount+.

Ранее сообщалось, какие новые фантастические фильмы и сериалы выйдут осенью 2026 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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