Хит Amirchik "Кыргызстан" взлетел на первое место после фурора на Играх кочевников

Кыргызстанский и российский певец Амирхан Батабаев, более известный под сценическим псевдонимом Amirchik, 31 августа 2026 года впервые исполнил трек "Кыргызстан" вживую на грандиозной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Именно живое исполнение в присутствии более 30 тысяч зрителей на таком крупном международном событии дало мощный толчок популярности песни, после чего она мгновенно завирусилась в соцсетях и взлетела на верхние строчки музыкальных чартов.

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"Первое место. Каждому, кто снимал под этот трек видео или просто слушал его. Рахмат! Спасибо! Thanks!" – написал исполнитель под видео еще 5 сентября 2026 года.

За девять дней клип на видеоплатформе YouTube просмотрели более 1,5 млн раз.

"Этот трек – моя любовь к Кыргызстану. Я хотел показать ее не только через музыку, но и через людей, культуру, традиции и невероятную энергию нашей страны. Особенно важно для меня было передать атмосферу Кыргызстана через визуал – именно поэтому в этом видео собраны наша история, национальный колорит и современный взгляд. Огромная благодарность всей команде, которая вложила свою душу в создание этого проекта. Без каждого из вас это видео не стало бы таким, каким вы его сейчас видите". Амирхан Батабаев

Комментаторы наперебой пишут восторженные отзывы певцу.

Амирчик, я родом из Кыргызстана. Живу и работаю в России. Эта песня – в самое сердце! Гордость за страну, наших людей, приятный патриотизм от вашего творчества! Хит на многие годы! Успехов вам!

Какой ты молодец.

Красавчик! Ты это заслужил.

Самая актуальная музыка в данное время. Поздравляем. Алга Кыргызстан!

Ваш кайф в этой песне чувствуется, молодец.

Поздравляем. Песня действительно топ. Каждый день на репите.

Я даже не сомневалась. Я из Павлодара.

Моя трехлетняя дочка всю последнюю неделю: "Мам, включи Кыргызстан". Теперь наконец смогу включать ей полную версию. Трек – бомба даже для других наций.

Вы – гордость Кыргызстана.

Батабаев родился в небольшом селе Учхоз под Бишкеком, при этом Амирхан не имеет профессионального музыкального образования. Он самостоятельно научился играть на гитаре, начал выкладывать акустические каверы в TikTok и быстро собрал многомиллионную аудиторию.

Выпущенный в 2022 году трек "Эта любовь" принес Амирчику платиновый диск. Песня стала невероятно популярной не только в СНГ, но и в Юго-Восточной Азии (Малайзия, Сингапур, Индонезия), где певец даже выпустил версию на малайском языке.

В список его самых известных песен входят "Минимум раз", "Не верю", "Либо люби". Также он выпустил успешный официальный ремейк на легендарный хит "Розовый вечер" группы "Ласковый май". Артист активно записывает совместные треки с крупными звездами, среди которых Мари Краймбрери ("Не домой") и Сергей Жуков / группа "Руки Вверх!" ("Ну зачем").

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