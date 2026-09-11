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Культура и шоу-бизнес

"Спецоперация у отеля": казахстанка рассказала о погоне за Энрике Иглесиасом ради передачи мишки

игрушка, Иглесиас, гостиница, машины, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 10:19 Фото: Instagram/nadytsay
Жительница Алматы Нади Цай в преддверии приезда певца Энрике Иглесиаса подготовила ему необычный подарок: мастерица сшила мишку в образе артиста. Работу дизайнер начала 20 августа 2026 года. Уже 10 сентября Цай показала и рассказала, как удалось передать подарок, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, со стороны может показаться, что все получилось легко. Но на самом деле за этим моментом было несколько часов ожидания, переживаний и полной неизвестности.

После того, когда стало понятно, что организовать личное вручение не получается, женщина связалась с двумя казахстанками, у которых уже был опыт подобных встреч.

"Еще накануне они узнавали информацию, разговаривали с людьми и делали все, чтобы у этой истории появился шанс на счастливый финал. Я очень благодарна Алине за то, что она с самого начала включилась в эту историю и до последнего не позволяла нам опустить руки".Нади Цай

Так, компания около трех часов стояла возле отеля в надежде хотя бы увидеть Иглесиаса и понять, будет ли шанс передать ему мишку.

"Нас дважды просили отойти от выхода, долгое время мы даже не были уверены, что находимся в нужном месте. Самое сложное было в том, что именно со стороны менеджмента артиста не получалось договориться, и нас практически не подпускали ближе. При этом, когда мы встретили ребят из его команды, они очень тепло отреагировали, поддержали нас, им очень понравился мишка, и это придало нам сил". Нади Цай

В какой-то момент казахстанцы пришли к выводу, если сами не будут действовать, эта история может остаться без счастливого финала.

"И когда машина уже начала уезжать, пришло понимание, что это наш единственный шанс. Алина сразу среагировала и смогла привлечь внимание Энрике. Машина остановилась, он открыл дверь – и все, ради чего мы переживали, случилось буквально за считанные минуты. Поэтому момент, когда Энрике все-таки взял мишку в руки, для нас был намного больше, чем просто красивое видео. Для меня самым важным было видеть, что мишка дошел до адресата".Нади Цай
  • Я так переживал. Хорошо, что успели передать.
  • Молодцы. Я переживала, хотя живу в Атырау.
  • Боже, какой он хороший.
  • Миссия выполнима!
  • Как здорово, что все получилось у вас. Молодцы, что не сдавались, – отмечают пользователи Казнета.

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Казахстанка создала необычного "Энрике Иглесиаса" и теперь просит помощи

Ранее Цай также детально показывала сам процесс работы над игрушкой.

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Энрике Иглесиас и казахстанцы обменялись признаниями

Энрике Иглесиас впервые выступил в Казахстане в сентябре: 3 сентября прошел концерт в Астане на "Астана Арена", а 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе. Артист исполнил свои главные хиты (Hero, Bailamos) и поблагодарил казахстанцев за горячий прием в своих соцсетях.

Мы также рассказывали, что в один из гастрольных дней танцевальный коллектив устроил для него перформанс, станцевав динамичную лезгинку под его известную песню. Музыкант не только заснял происходящее, но и показал видео в своих социальных сетях с краткой подписью: "Kazakstan!".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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