Казахстанка создала необычного "Энрике Иглесиаса" и теперь просит помощи
20 августа 2026 года алматинка в своем Instagram объявила, что по многочисленным просьбам начала работу над мишкой в образе Энрике.
А уже 30 августа Нади Цай показала, каким получился мишка для Энрике.
Кроме того, дизайнер поделилась роликом, в котором показала процесс создания мягкой игрушки.
"Enrique – Be With You – песня, которой уже много лет, но которая до сих пор звучит так же особенно. Один артист. Разные годы. Разные образы. И музыка, которая остается с нами", – написала Нади Цай.
Также она обратилась к Иглесиасу:
"Энрике, этот мишка создан специально для тебя. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать тебя в Казахстане!"
Вместе с тем Нади попросила соотечественников о помощи:
"Друзья, отмечайте @enriqueiglesias, пусть он увидит своего мишку. Как вам Enrique Bear? Очень хочется, чтобы он увидел этого мишутку, созданного специально для него".
Казахстанцы отозвались на просьбу дизайнера и отметили аккаунт Иглесиаса в комментариях. Публикация набрала множество лайков. Большинство заявили о невероятном сходстве мишки с Энрике:
- "Они похожи".
- "Просто шикарно".
- "Классно получилось".
- "Это высший пилотаж".
- "Офигеть какая красота!"
- "О боже мой, какая красота".
- "Как круто! Какая вы умничка".
- "Вы создаете просто шедевры".
- "Вау! Как красиво! Вы – молодец".
- "Молодец, как красиво получилось".
- "Шикарная песня и шикарная работа".
- "Сколько же труда вложено в это короткое видео. Девушка, здоровья вашим золотым ручкам".
- "Вау, какая красота. Девушка, у вас руки не золотые, а бриллиантовые. Вы просто золотая мастерица".
- "Замечательный подарок ручной работы от Нади Цай специально для Энрике Иглесиаса. Просто супер".
- "Классный мишка, шикарная работа, зачетная съемка. Так похож на Энрике. Думаю, что он будет в восторге от подарка".
- "Какая вы талантливая! Подметить черты известного певца и создать мишку, похожего на Энрике. А сьемки какие шикарные. Прекрасно подали вашу талантливую работу".
- "Красота! Обожаю Энрике! С удовольствием посмотрела процесс работы и послушала очередной раз мою любимую песню! У вас руки золотые! Энрике, посмотри на этого плюшевого мишку, которого она сделала, вдохновившись тобой! Ее руки – настоящая магия!"
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