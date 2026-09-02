Казахстанка создала необычного "Энрике Иглесиаса" и теперь просит помощи

Жительница Алматы Нади Цай, которая шьет мишек, похожих на своих кумиров, подготовила подарок для всемирно известного испанского певца Энрике Иглесиаса. Чтобы 51-летний артист увидел свой презент, промышленный дизайнер обратилась к казахстанцам за помощью, сообщает Zakon.kz.

20 августа 2026 года алматинка в своем Instagram объявила, что по многочисленным просьбам начала работу над мишкой в образе Энрике.

А уже 30 августа Нади Цай показала, каким получился мишка для Энрике.

Кроме того, дизайнер поделилась роликом, в котором показала процесс создания мягкой игрушки.

"Enrique – Be With You – песня, которой уже много лет, но которая до сих пор звучит так же особенно. Один артист. Разные годы. Разные образы. И музыка, которая остается с нами", – написала Нади Цай.

Также она обратилась к Иглесиасу:

"Энрике, этот мишка создан специально для тебя. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать тебя в Казахстане!"

Вместе с тем Нади попросила соотечественников о помощи:

"Друзья, отмечайте @enriqueiglesias, пусть он увидит своего мишку. Как вам Enrique Bear? Очень хочется, чтобы он увидел этого мишутку, созданного специально для него".

Казахстанцы отозвались на просьбу дизайнера и отметили аккаунт Иглесиаса в комментариях. Публикация набрала множество лайков. Большинство заявили о невероятном сходстве мишки с Энрике:

"Они похожи".

"Просто шикарно".

"Классно получилось".

"Это высший пилотаж".

"Офигеть какая красота!"

"О боже мой, какая красота".

"Как круто! Какая вы умничка".

"Вы создаете просто шедевры".

"Вау! Как красиво! Вы – молодец".

"Молодец, как красиво получилось".

"Шикарная песня и шикарная работа".

"Сколько же труда вложено в это короткое видео. Девушка, здоровья вашим золотым ручкам".

"Вау, какая красота. Девушка, у вас руки не золотые, а бриллиантовые. Вы просто золотая мастерица".

"Замечательный подарок ручной работы от Нади Цай специально для Энрике Иглесиаса. Просто супер".

"Классный мишка, шикарная работа, зачетная съемка. Так похож на Энрике. Думаю, что он будет в восторге от подарка".

"Какая вы талантливая! Подметить черты известного певца и создать мишку, похожего на Энрике. А сьемки какие шикарные. Прекрасно подали вашу талантливую работу".

"Красота! Обожаю Энрике! С удовольствием посмотрела процесс работы и послушала очередной раз мою любимую песню! У вас руки золотые! Энрике, посмотри на этого плюшевого мишку, которого она сделала, вдохновившись тобой! Ее руки – настоящая магия!"

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6 марта 2026 года стало известно, что Энрике Иглесиас впервые выступит в Казахстане с концертами: 3 сентября – в Астане на "Астана арене", 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

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8 апреля вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, могут ли запретить Энрике Иглесиасу целовать фанаток в Казахстане.