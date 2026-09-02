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События

Казахстанка создала необычного "Энрике Иглесиаса" и теперь просит помощи

певец Энрике Иглесиас, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:16 Фото: Facebook/Enrique Iglesias
Жительница Алматы Нади Цай, которая шьет мишек, похожих на своих кумиров, подготовила подарок для всемирно известного испанского певца Энрике Иглесиаса. Чтобы 51-летний артист увидел свой презент, промышленный дизайнер обратилась к казахстанцам за помощью, сообщает Zakon.kz.

20 августа 2026 года алматинка в своем Instagram объявила, что по многочисленным просьбам начала работу над мишкой в образе Энрике.

А уже 30 августа Нади Цай показала, каким получился мишка для Энрике.

певец Энрике Иглесиас, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:16

Фото: Instagram/nadytsay

Кроме того, дизайнер поделилась роликом, в котором показала процесс создания мягкой игрушки.

"Enrique – Be With You – песня, которой уже много лет, но которая до сих пор звучит так же особенно. Один артист. Разные годы. Разные образы. И музыка, которая остается с нами", – написала Нади Цай.

Также она обратилась к Иглесиасу:

"Энрике, этот мишка создан специально для тебя. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать тебя в Казахстане!"

Вместе с тем Нади попросила соотечественников о помощи:

"Друзья, отмечайте @enriqueiglesias, пусть он увидит своего мишку. Как вам Enrique Bear? Очень хочется, чтобы он увидел этого мишутку, созданного специально для него".

Казахстанцы отозвались на просьбу дизайнера и отметили аккаунт Иглесиаса в комментариях. Публикация набрала множество лайков. Большинство заявили о невероятном сходстве мишки с Энрике:

  • "Они похожи".
  • "Просто шикарно".
  • "Классно получилось".
  • "Это высший пилотаж".
  • "Офигеть какая красота!"
  • "О боже мой, какая красота".
  • "Как круто! Какая вы умничка".
  • "Вы создаете просто шедевры".
  • "Вау! Как красиво! Вы – молодец".
  • "Молодец, как красиво получилось".
  • "Шикарная песня и шикарная работа".
  • "Сколько же труда вложено в это короткое видео. Девушка, здоровья вашим золотым ручкам".
  • "Вау, какая красота. Девушка, у вас руки не золотые, а бриллиантовые. Вы просто золотая мастерица".
  • "Замечательный подарок ручной работы от Нади Цай специально для Энрике Иглесиаса. Просто супер".
  • "Классный мишка, шикарная работа, зачетная съемка. Так похож на Энрике. Думаю, что он будет в восторге от подарка".
  • "Какая вы талантливая! Подметить черты известного певца и создать мишку, похожего на Энрике. А сьемки какие шикарные. Прекрасно подали вашу талантливую работу".
  • "Красота! Обожаю Энрике! С удовольствием посмотрела процесс работы и послушала очередной раз мою любимую песню! У вас руки золотые! Энрике, посмотри на этого плюшевого мишку, которого она сделала, вдохновившись тобой! Ее руки – настоящая магия!"

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Зайка Кудайберген и мишка Шайдоров: алматинка создает игрушки-двойники в образах казахстанских звезд

6 марта 2026 года стало известно, что Энрике Иглесиас впервые выступит в Казахстане с концертами: 3 сентября – в Астане на "Астана арене", 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

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Перед концертом Энрике Иглесиаса астанчанам сообщили хорошую новость

8 апреля вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, могут ли запретить Энрике Иглесиасу целовать фанаток в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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